Szakadhat a megyei jogú városok érdekképviselete Szita Károly nyilatkozata után

Jön az előválasztás, a közös lista, a népszavazáson kiválasztott államfő, illetve az új alkotmány.

A volt miniszterelnök a közösségi oldalán olvasható bejegyzésében fejtette ki, mit jelent pontosan az ellenzéki pártok által vasárnap bejelentett összefogás. "Az ellenzék 13 pontja a korszakváltásért. Magyarországért, a köztársaságért!" nevet viselő kiáltványban az összefogásban résztvevő ellenzéki pártok többek között deklarálták, hogy



a 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltet állítanak, akinek személyéről a választópolgárok döntenek az előválasztásokon. Ugyanígy járnak el mind a 106 választókerületben, ahol ugyancsak előválasztással dől el a jelölt személye.

A pártok elvárják jelöltjeiktől egy feddhetetlenségi nyilatkozat aláírását, valamint egy "az ellenzéki pártok által közösen megszervezett szigorú átvilágításon" való részvételt. Hogy ez mit jelent, azt Gyurcsány Ferenc nem részletezte, azt viszont leírta, hogy a közös listát állító pártok "határozottan elutasítják olyan képviselőjelöltek támogatását, akik emberi méltóságot sértő kijelentéseik, Fidesszel való elvtelen összejátszásuk, korrupciós cselekményekben való bizonyított részvételük vagy egyéb törvénysértő tevékenységük miatt nem méltók a korszakváltást akaró választópolgárok bizalmára." Gyurcsány szerint a majdan hatalomra kerülő ellenzéki pártok vállalták, kormányzásuk során megtisztítják Magyarország közéletét az azt hosszú ideje mérgező rendszerszintű korrupciótól, véget vetnek az oligarchák gátlástalan vagyonszerzésének, és megteremtik a feltételeit annak, hogy a NER korrupciós cselekményeinek elkövetői a független igazságszolgáltatás előtt feleljenek a tetteikért. Ennek érdekében a pártok vállalják, hogy visszaállítják az ügyészség és a bíróságok függetlenségét, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, valamint egy széles körű átláthatósági csomag elfogadásával transzparenssé teszik a kormányzat közpénzfelhasználását és a pártfinanszírozási rendszert. Az ex-miniszterelnök bejegyzésében azt is kifejtette, a közös listát állító pártok vállalják, hogy minden valós társadalmi támogatottságú politikai párt és a civil társadalom bevonásával új alkotmányt hoznak létre, amit népszavazással erősítenek meg. A közös listát állító pártok eltökéltek emellett abban is, hogy az Alkotmánybíróságot újra az alkotmány és minden magyar ember alkotmányos jogainak megbízható őrévé tegyék, visszaállítva ezzel korábbi tekintélyét, függetlenségét, és visszaadva a regnáló kormány féktelen hatalomvágyának áldozatul esett jogköreit. Egyúttal ígéretet tettek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára is.

"A közös listát állító pártok vállalják, hogy a megosztás és gyűlöletkeltés helyett társadalmi békét teremtenek, és azon fáradoznak, hogy begyógyítsák a magyar társadalomban máig elevenen élő történelmi sebeket" -zárul a közös nyilatkozat, amelyet az alábbi pártok írtak alá:

Demokratikus Koalíció

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Lehet Más a Politika

Magyar Szocialista Párt

Momentum Mozgalom