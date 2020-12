Újabb újságírót öltek meg az afgán terroristák

Telefonbetyárkodott egyet az ellenzéki politikus, így született a beismerő vallomás.

Két nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin ünnepélyesen felköszöntötte a „100 éves” orosz hírszerzést, kiderült, hogy már a KGB sem a régi. Legalábbis az egyik jogutódnál, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnál (FSZB) gondok lehetnek a kiképzéssel. Konsztantyin Kudrjavcevnek tudnia kellett, hogy nyilvánosságra került a neve és telefonszáma, mégis felült az egyszerű cselnek és háromnegyed órán át beszélt Alekszej Navalnijnak - arról, hogy miképpen akarták megölni. A Sihani városkában lévő különleges katonai egységnél szolgáló vegyészről, mint azt a múlt héten Népszava is megírta, a brit Bellingcat és az orosz Insider tényfeltáró honlapok nyomozása állapította meg, hogy tagja volt a korrupcióellenes aktivistát megmérgező titkosszolgálati csoportnak. A CNN moszkvai stábja még be is csöngetett a díszes társaság egy másik tagja Oleg Tajákin lakására. Ezek után érthetetlen, hogy Kudrjavcev miként árulhatta el a merénylet részleteit éppen a kiszemelt áldozatnak. A valahol Németországban lévő Navalnij az FSZB egyik központi számáról érkezőnek álcázta hívását és a Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Nyikoláj Patrusev munkatársaként mutatkozott be. Azt mondta, azzal bízták meg, hogy járjon utána, miért nem sikerült a kitervelt akció. A csoport több tagját is felhívta, de csak Kudrjavcev szája járt el. A katonai vegyész szerint a tervezéssel nem volt baj, a kudarc több tényező szerencsétlen összejátszásának tudható be, legfőképpen annak, hogy a Tomszkból Moszkvába tartó repülőjárat kényszerleszállást hajtott végre Omszk repülőterén, ahol Navalnij gyors orvosi kezelést kapott. Neki a Novicsok nevű idegméreg nyomainak eltüntetése volt a feladata, s ennek során külön figyelmet fordított az áldozat alsónadrágjára – mint kiderült, a ruhadarab belsejét kenték be a halálos vegyülettel. A dózissal sem lehetett baj, sőt, még többet is használtak az ajánlott adagnál. A megtisztítandó ruhát egy bizonyos Mihailtól kapta. Utóbbi nem más, mint az FSZB regionális részlegét vezető Mihail Jevdokimov. Ő óvatosabb volt Kudrjavcevnél, amikor Navalnij felhívta, azt mondta, nyilvános vonalon nem beszélhet a részletekről. Annyit azért elismert, hogy ő adta át a ruhadarabokat. Vlagyimir Uglev, aki a 70-es években részt vett a Novicsok kifejlesztésében, már korábban is úgy vélte, hogy az alsónadrágot használhatták a mérgezésre: ehhez aligha nyúl hozzá más, mint a kiszemelt áldozat és a vele érintkező bőrfelület is vékonyabb, mint például az ember sarkán, ahová a zokni révén lehet eljuttatni a porított vegyszert. A legújabb fejlemények kapcsán most a Medúza nevű orosz portálnak megerősítette, hogy a titkosszolgálat alighanem az eredetileg cseppfolyós Novicsok új, szilárd halmazállapotú változatát használhatta. A mérget feltételezhetően egy Alekszej Alekszandrov nevű ügynök csempészhette be a szállodába, a mérgezés előtti éjszaka telefonját az épület közvetlen közelében észlelte a cellaállomás. Alekszandrovról amúgy Kudrjavcev nagyon elismerően beszélt Navalnijnak…