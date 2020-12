A kormány nem tervez hosszú távra

Védett kecsegét is kínáltak az eljárás alá vont halárusok. Több szalmonellás kutyaeledelt pedig maguk a forgalmazók hívtak vissza.

A két halboltban további 60 kilogramm fagyasztott ponty, süllő és márna hal forgalomba hozatalát is megtiltották a szakemberek, mivel ezek eredetét sem tudták hitelt érdemlően igazolni.



A Nébih szalmonella „jelenléte, illetve gyanúja” miatt a forgalmazók által visszahívott kutyaeledelekről is hírt adott. A Nébih kéri, hogy aki vásárolt a termékekből, az ne adja kutyájának. Az egyik a „Josera Festival” 15 kilogrammos kutyatáp , amelynek forgalmazója az Inter-Mix Kft., a másik pedig a Fressnapf-Hungária Kft. által forgalomba hozott „200 grammos MultiFit Native csirkenyak” . Előbbi esetben a vásárlás helyén akár nyugta nélkül, a már megbontott zsákot is visszaveszik, és a vételárát visszatérítik, akárcsak az utóbbinál, ahol akár a visszavitt terméket ki is cserélik.