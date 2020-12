Nagy többséggel szavazta meg a román parlament az új kormányt

A kormányfő célja, hogy az ellene zajló korrupciós eljárás alatt is a hatalomban maradjon.

Izraelben két éven belül a negyedik parlamenti választást rendezik meg. Kedden éjfélkor feloszlott a parlament, a kneszet. Az új voksolást várhatóan március 23-án rendezik meg. Az újabb válság nagy vesztese Beni Gánc védelmi miniszter, egykori vezérkari főnök, aki komoly csalódást okozott választóinak, amikor tavasszal, az ellenzék akkori vezetőjeként megállapodott az új kormányban való részvételről Benjamin Netanjahu kormányfővel. Már akkor sokan figyelmeztették arra, hogy ez a házasság nem lesz hosszúéletű, de még talán a vártnál is rövidebb ideig tartott. Az akkori megegyezés értelmében 18 hónap után vette volna át a miniszterelnöki tisztséget Netanjahutól, utóbbiról azonban közismert, hogy nem tűr meg maga mellet egy elvben vele egyenrangú politikai személyiséget. Gánc még a hét elején egy utolsó kísérletet tett a koalíció megmentésére és az újabb, valójában értelmetlen előrehozott választás elkerülésére, így bejelentette, további kompromisszumokra is hajlandó lenne a költségvetési törvény elfogadása érdekében, amelyet valójában már nyáron kellett volna megszavazni. Miután azonban a koalíciós partnerek nem tudtak megállapodni róla, december 23-at tűzték ki határidőnek. A Netanjahu jobbkezének számító Israel Katz pénzügyminiszter valójában egyetlen lépést sem tett a megállapodás felé. Az utolsó kompromisszum lényege az lett volna, hogy kitolják a költségvetésről való megegyezés határidejét. A javaslat azonban nem kapott többséget a kneszetben, a kompromisszum megbukott, így az izraeli alkotmány értelmében a parlamentet automatikusan fel kell oszlatni és három hónap múlva előrehozott voksolást kell rendezni. Johanan Plessner, az Israel Democracy Institute kutatóintézet munkatársa újságíróknak tartott videokonferenciáján elmondta, hogy a megállapodás elmaradásáért egyértelműen Netanhajut terheli felelősség. A célja ugyanis az, hogy az ellene zajló korrupciós eljárás alatt is a hatalomban maradjon. A 71 éves politikust csalással és hűtlen kezeléssel is vádolják. Ügye februárban kerül tárgyalási szakaszba, ekkor hetente háromszor kell majd bíróság előtt megjelennie. Az újabb belpolitikai válság nagy vesztesei az izraeliek. Az országnak ugyanis stabil költségvetésre lenne szüksége, hiszen az ország jelenleg is a járvány súlyos gazdasági következményeivel küzd.