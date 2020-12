Kultúra karanténban

Az Árkay-család három generációja: Sándor, Aladár és Bertalan munkái - bérházaktól a modern katolikus templomokig.

Van két sétány a Városmajorban, nagyjából a híres sakkasztaloknál futnak egymásba, amiket apáról és fiúról nevezték el őket. Éppen körbe ölelik a Major két templomát, a nagyobb Jézus Szíve katolikus plébániatemplomot és a reformátust. Előbbit apa és fia még közösen tervezte – a tornya pedig szerintem a legszebb, legelegánsabb modern templomtorony. Árkay Aladár és a fia, Árkay Bertalan. Az apa az 1933-as felszentelést már nem élhette meg, talán azt sem jutott már el hozzá, hogy a neobarokk hívei “Isten betongarázsának” is csúfolták. Az Árkay címet viselő kötetben azonban egy család három generációja szerepel és több taggal is: a dinasztiaalapító Árkay Sándor például az első császári és királyi udvari műlakatos volt, akinek műhelyéből számtalan lépcsőház belső és díszesen kovácsolt kapu került ki a Nádor utcától az Andrássy útig. Fia, az 1868-ban született Aladár a családtörténet és egyben az album központi figurája pedig már 20 évesen tervezett apja műhelyében. Aztán ott van az após, a Morvaországból idekeveredett Kallina Mór (a Rumbach utcai zsinagógát tervező Otto Wagner építőmestereként ragadt Budapesten), aki számtalan bérház, továbbá olyan historizáló középületek társtervezőjeként dolgozott, mint a Várban torzóként álló Honvéd Főparancsnokság vagy a Budai Vigadó. Árkay Aladár pályája hatalmas stílussávot fogott be: a kordivat történelmi eklektikával indult (apósával – lásd újra Budai Vigadó, tervezett látványos szecessziós épületet (mindenki ismeri, de nem a nevéről: az egykori Babocsay-villa ma a Szerb Nagykövetség a Hősök tere sarkán), hogy aztán legtöbben a modernista építészként jegyezzék meg. (Igazi stílus skanzen lett például a Bírák és Ügyészek villatelepe a Kissvábhegyen.) A fiú, Árkay Bertalan a két világháború közötti időszak egyik legtöbbet foglalkoztatott családi ház tervező építésze volt – aztán kiegészülve az üvegablak tervező első feleségével, Sztehlo Lily-vel a húszas évektől a trió a modern katolikus templomépítészet és egyházművészet emlékezetes együtteseit hozták össze Győr-Gyárvárostól Mohácsig és a nevezetes, városmajori plébániatemplomtól Hortig, Taksonyig. Infó: Árkay – Egy magyar építész-és művészdinasztia Holnap Kiadó, 312 oldal