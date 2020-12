Titkolja az agrárminiszter, mennyire volt elégedett a korrupciós ügyébe belebukott államtitkárának munkájával

A DK-s Vadai Ágnes kérdezett, Nagy István pedig elbeszélt.

Az ellenzéki politikus Nagy János cégügyeiről tett fel írásbeli kérdést a tárca vezetőjének. Vadai Ágnes ebben idéz a hvg.hu egy korábbi cikkéből , amely szerint a volt államtitkár vállalkozásának nyeresége egy év alatt százmillió forinttal nőtt. Felemlegette azt is, hogy az RTL Klub híradójában az hangzott el , a volt tisztségviselő a pécsi Székhelyű Mecsekércnek, de több V. kerületi önkormányzati cégnek is a tanácsadója volt. Emiatt Vadai azt akarta megtudni a minisztertől, Nagy János hogyan tudta ellátni feladatait a sok tanácsadási munka mellett. Egyúttal arra is kíváncsi volt, milyen év végi értékeléseket kapott a volt helyettes államtitkár.