Milliárdos vakrepülés - útjára indult a kormány teherszállító gépe

Kedden indult az első útjára az a repülő, amit ősszel külön teherszállításra vásárolt a kabinet: a gép Pekingbe repült, hogy holnap másfél millió antigén teszttel térjen vissza – közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter.

Közel négy hónapig igen keveset lehetett tudni annak a használt Airbus A-330 200F-nek a sorsáról, amit a kormány 57,5 millió dollárért, átszámolva tizenhétmilliárd forintért szerzett be a katari légitársaságtól. Szeptemberben, a kormánypárti Origo – a vásárlást nagy sikerként prezentáló – cikkéből az derült ki, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium azzal a céllal vette meg, hogy "minden a járvány elleni védekezéshez szükséges eszköz időben megérkezzen Magyarországra”. A miniszter decemberi parlamenti meghallgatásán elárulta a gép árát és arról beszélt, októberben érkezett meg hazánkba, de azonnal szervizre küldték. További részleteket a tárca nem árult el, lapunk közel három hete elküldött kérdéseire sem válaszolt. Így nem tudni, mennyi üzemidőt repült már, ami kulcskérdés annak megállapításához, hogy mennyire volt rentábilis a vétel. Egy ilyen Airbus ára újonnan 200 és 300 millió dollár közé esik, tehát az 57,5 millió nem tűnik nagy összegnek, ám ha „sok kilométer van benne”, akkor szakmai forrásaink szerint a gép hajtóműve nagygenerálra szorulhat, ami igencsak komoly költségtényező.

A tárca korábbi indoklása szerint azért is vették meg a repülőt, mert nem akarnak függeni ezekben a vészterhes időkben a piaci szereplőktől. Bár a légi teherfuvarozási szektorban nem olyan tragikus a helyzet, mint a padlót fogott személyszállításnál, az előbbinél is 15 százalékkal esett vissza a kereslet 2019-hez képest a Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség becslései szerint, tehát van szabad kapacitás. Piaci forrásaink szerint ugyanakkor egy Távol-Keletről induló sürgős szállítás esetén a jelenlegi nyomott kereslet mellett is igen komoly felárat kérnek a szállítmányozó cégek. Ráadásul a honvédség kötelékébe tartozó, korábban vett Airbus csapatszállítók NATO-gépek, nem egyszerű berepülni velük például Kínába. S kedden kiderült, a kabinet elsősorban erre szánja az egykori katari repülőt. Ám kérdés, hogy havonta hányszor fog Kínába repülni, azaz a kihasználatlan üzemidőt képes lesz-e értékesíteni a kormány, hogy a gép ne parkoljon feleslegesen a reptéren. Hiszen az igen drágán beszerzett lélegeztetőgépeket, illetve a maszkkészítő gépeket már a pandémia első hulláma idején hazaszállították, az állami média beszámolói szerint pedig mind a Pfizer-BioNTech, mind az orosz vakcina első adagja közúton érkezett.