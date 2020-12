Képek a horvátországi földrengésről

Újabb, 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora délután, sérültek is lehetnek – közölte a helyi sajtó. A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. A rengés erősségét jól mutatja, hogy Magyarországon is érezni lehetett. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek.