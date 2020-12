Gázpalackos robbantással fenyegetőzött, el is ítélték érte

A település polgármestere szerint közel járnak a tettesekhez.

A rendőrség szűkítette a kört, közelebb került azokhoz, akik Szigetszentmiklósnál fáradt olajat engedtek a Dunába december elején. - írja az Inforádió oldala.



Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere azt nyilatkozta , több kamerafelvételt is megtekintenek a nyomozók, valamint számos lakó tudta segíteni a munkájukat. A károk pénzbeli mértékét egyelőre nem tudják felmérni. Magáról a történtekről annyi derült ki, hogy valakik fáradt olajat öntöttek ki a természetben. Az sem becsülhető meg, mikor regenerálódik a természetes állapot, magától ehhez évtizedek kellenek. Emiatt a városvezető úgy gondolja, emberi beavatkozás lesz szükséges ahhoz, hogy gyorsuljon ez a folyamat. A közel kétezer négyzetméteres terület nagy része a vízügyi igazgatóságé, kisebb részben Szigetszentmiklós önkormányzatáé.

A nyomravezetői díj továbbra is él. Ebből 2 millió forintot a rendőrség, 10 millió forintot pedig civil szervezetek ajánlottak fel. Utóbbi annak a személynek fizethető ki, aki kétséget kizáróan be tudja azonosítani az elkövetőket, majd a későbbi eljárásokban is közreműködik. A döbbenetes szennyezésről a Népszava munkatársa, Béres Márton látványos drónvideót is készített.