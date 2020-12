Az EU vezetői aláírták a brit-uniós kereskedelmi és egyéb kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke ünnepélyes keretek között szerda reggel aláírta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kétoldalú kereskedelmi és egyéb kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást.

Az egyezmény egy példányát ezután a brit királyi légierő repülőgépével Londonba szállítják, és a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban Boris Johnson brit miniszterelnök is aláírja. A jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről szóló 1246 oldalas egyezményről - amely 800 oldalnyi függeléket és lábjegyzetet is tartalmaz - többhavi tárgyalási folyamat után, múlt csütörtökön állapodtak meg a brit kormány és az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségei. A megállapodás ideiglenes alkalmazása az újév első napján lép életbe. Az egyezmény ideiglenes alkalmazása azért vált szükségessé, mert még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami már csak a jövő évben - várhatóan február végén - lesz lehetséges. Az ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felek elejét vegyék a január 1-jéig érvényes átmeneti időszak lejártával fenyegető, a polgárok és a vállalkozások számára is kockázatokat rejtő súlyos következményeknek. "A ma aláírt egyezmény hónapokig tartó intenzív tárgyalások eredménye, amelyek során az Európai Unió példátlan mértékű egységet mutatott. Ez egy tisztességes és kiegyensúlyozott megállapodás, amely teljes mértékben védi az alapvető értékeket, stabilitást és kiszámíthatóságot teremt az állampolgárok és a vállalatok számára" - nyilatkozott Charles Michel a dokumentum szignálása után. Hozzátette, hogy az EU kész vállvetve együtt dolgozni az Egyesült Királysággal olyan fontos kérdésekben, mint az éghajlatváltozás, a világjárványok kezelése, továbbá a külpolitikai ügyek. Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Távozásának napján december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről. Az egyezmény elmaradása azt jelentette volna, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme január 1-jétől, vagyis jövő péntektől a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján folytatódik, ez viszont vámok megjelenésével járt volna a kereskedelmi forgalomban.