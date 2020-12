Se tűzijáték, se italozás nem lesz idén szilveszterkor az utcákon

Az országos tisztifőorvos szerint ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartása továbbra is indokolt.

A járványkezelés legjobb híre most az, hogy újabb szállítmány, 70 ezer vakcina érkezett Magyarországra, ami mintegy 35 ezer egészségügyi dolgozó beoltását teszi lehetővé – közölte Müller Cecília az Operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos hozzátette, hogy a következő hetekben további szállítmányok érkeznek majd az országba. Hétvégén egy jelképes mennyiség, tízezer adag érkezett, amivel ötezer egészségügy dolgozót olthattak be. Jelentősen bővül az oltópontok száma is, a mai nappal 21-re, de jövő év elején már 25 ponton oltanak majd. Az első négy napban 3789 egészségügyi dolgozót oltottak be, később a szociális intézmények dolgozói és lakói is megkapják a védőoltást - közölte Müller Cecília. Hozzátette, hogy mintegy 600 ezer ember regisztrált már a védőoltásra. Aki szeretné megkapni, az a későbbiekben is jelezheti igényét. Úgy fogalmazott, hogy nagyon szigorú rendje van a védőoltás beadásának, ahhoz a páciensnek egy kérdőívet és egy beleegyezési lapot is ki kell töltenie, mivel az oltás önkéntes. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyetlen oltás sem nyújt 100 százalékos védettséget, de abban segít, hogy ne legyen súlyos lefolyású a betegség. Emlékeztetett arra hogy az immunitás kialakulásához két oltás kell 21 napon belül, és a teljes védettség körülbelül egy héttel a második után alakul ki. – Nem kell tartanunk a védőoltásoktól, hiszen a védőoltások már bizonyítottak – állapította meg. A Pfizer-vakcina mellékhatásairól azt mondta, hogy általában az oltás helyén látható némi bőrpír, duzzanat. Ritkán előfordulhat izomfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, vagy levertség, néha pedig szorongás tapasztalható a beavatkozás miatt, de az nem több, mint amit akár egy fogorvosi beavatkozás kiválthat. Miután megtörtént az oltás, arról egy kártyát adnak, amelyen az is szerepel, hogy mikor kell a második oltást beadni.

A járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 1972 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 319 543-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 137, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9429-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 144 234, az aktív fertőzötteké pedig 165 880. Kórházban 6 155 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 425-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta, arra kell készülünk, hogy a higiénés szabályokat még sokáig be kell tartanunk, a járványügyi készültség fenntartása pedig továbbra is indokolt. A szennyvíz-vizsgálatokról elmondta, hogy Debrecenben és Kaposváron növekvő tendenciát mutat a koronavírus örökítő anyaga a szennyvízben, ezért ott emelkedés várható a fertőzések számában. Ezzel szemben Egerben, Győrben, Szombathelyen csökkent, míg a többi helyen kiegyenlített, nem változott a koncentráció. "Mindent meg kell tennünk, hogy a védőoltásokkal megfékezzük a járványt, de addig is türelmet kért. Úgy vélekedett, hogy már több van mögöttünk, mint előttünk" - fogalmazott. Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatokat ismertette. Tegnap 184 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert közterületen nem viseltek maszkot. Kedden egy üzletet zárattak be a járványügyi szabályok megszegése miatt, így november óta már 105 üzletet zárattak be ideiglenesen. Az elmúlt 24 órában 2139 hatósági karantént rendeltek el, így jelenleg 19496 karantén van az országban. Tavasz óta 507 büntetőeljárást kezdeményeztek a járvány kapcsán, eddig 99 gyanúsítottat hallgattak ki. Újságírói kérdésre Kiss Róbert elmondta, hogy a vírus új mutációjától függetlenül házi karanténba kerül az a magyar állampolgár, aki belép külföldről Magyarországra. Müller Cecília kijelentette, hogy főként idős, krónikus betegek lesznek a vírus halálos áldozatai. Rendkívül ritkán előfordul az is, hogy egy fiatal szervezet nem képes legyőzni a betegséget. Az elhunytak 3 százalékban nem találtak alapbetegséget, náluk a koronavírust azonosították a halál okaként. Az elhunytak átlagéletkora 76 év. A 6000 orosz vakcinát a Nemzeti Népegészségügyi Központ tárolja, amelyet bevizsgálnak. Egyelőre a kutatás folyik. A vírus új mutációjáról azt mondta, hogy az nem veszélyesebb az eddig ismertnél. Valóban gyorsabban terjed, a reprodukciós rátája duplája a korábban ismertnél. Jellemzően fiatalok között terjed, de nem okoz súlyosabb tüneteket az eddig ismertnél. Magyarország és az NNK is elemzi az új mintákat. Müller Cecília megerősítette, hogy nincsen influenzajárvány Magyarországon. A magyar lakosságra nézve a járványos küszöböt nem érte el a megbetegedések száma. Azt mondta, hogy nagyon sokan éltek itthon az influenzaoltás lehetőségével, és ez is egy bizonyíték arra, hogy a védőoltások védenek. Jövő év elején újabb adag oltóanyag készül el, így ismét lesz lehetőség rá. A maszkok az influenza terjedésének is gátat szabnak. Súlyos allergiás reakcióra minden oltásnál fel kell készülni, de az oltópontokon az ilyen eseteket is el tudják látni. Egy oltás körülbelül fél órát vesz igénybe a dokumentáció kitöltésével, a beadással és 15-20 perc megfigyelési idővel együtt. Ha minden rendben, akkor az oltott személy megkapja az oltási kártyáját, és távozhat a helyszínről.