Halottak, lezárt reptér, járhatatlan utak az 50 éve nem látott spanyol télben (videó)

Szombat délutánra Madridban helyenként 60 centiméteres lett a hó, a tömegközlekedés leállt, csak a metrók járnak éjjel-nappal.

Négy emberéletet is követelt Spanyolországban a rendkívüli téli időjárás: a hatóságok tájékoztatása szerint szombaton két férfi a madridi tartományban vesztette életét, egyikük hóval borított holttestét Zarzalejo településen találták meg a csendőrök. A másik áldozat egy 73 éves hajléktalan férfi. Az andalúziai Mijás közelében egy nő és egy férfi hunyt el, amikor egy megáradt folyó elsodorta autójukat. Spanyolország déli részén heves esőzések okoznak komoly gondokat napok óta. A rendkívüli hóhelyzet miatt szombaton egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A légiforgalmat péntek este függesztették fel a szüntelen intenzív havazás, a rossz látási viszonyok és a jegesedés miatt; 27 járatot töröltek, 26-ot pedig átirányítottak más városok reptereire. Madridban a közlekedési vállalat kénytelen volt leállítani a buszközlekedést, nincs autóforgalom, lezárták a város alagútjait, és nem járnak az elővárosi vonatok sem. Az egyetlen működő közlekedési eszköz a metró, amely emiatt 24 órán keresztül folyamatosan szállít utasokat.



A fővárost vastag hótakaró borítja, csak elvétve látni egy-egy gyalogost az utcákon. A felgyülemlett hó súlya alatt faágak szakadtak parkoló autókra. Az éjjel a tartomány több autópályáján is autósok tömegei akadtak el a hóban, a katonaság és a tűzoltóság sietett a segítségükre. Több mint 1500 embert mentettek ki, de így sem jutottak el mindenkihez, több százan töltötték az éjszakát és a délelőttöt is gépkocsijukban. Voltak, akik autójukat hátrahagyva gyalog vágtak neki a sztrádának a hóesésben. José Luis Almeida, Madrid polgármestere arra kért mindenkit, hogy maradjon otthona biztonságában, és ne menjen ki az utcára. Mint mondta, az elmúlt 50 év legnagyobb havazását éli át a főváros. Délutánra a lehullott hó mennyisége helyenként elérte a hatvan centimétert. Madrid és Kasztília-La Mancha tartomány autonóm kormányai bejelentették: hétfőn és kedden is zárva maradnak az oktatási intézmények, mivel nem lehet garantálni, hogy a diákok biztonságosan eljutnak az iskolákba. A havazás az ország közútjai közül 650-et érint, közülük 112 le van zárva.