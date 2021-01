Szalai Attila ismét gólt szerzett Cipruson

Tom Brady szeretné megmutatni, hogy nem csak a New England színeiben képes Super Bowlt nyerni. Ezúttal azonban nem ő a favorit.

Belátjuk, hogy az Egyesült Államokban dúló politikai vihar közepette, nem sokkal a Capitolium trumpista ostroma után nehéz a sportra koncentrálni. De mindenképpen érdemes megpróbálni. A mostani hétvégével kezdetét veszi ugyanis az NFL legizgalmasabb szakasza, az egyenes kieséses rájátszás. Bár a vírushelyzet miatt a hagyományos előszezont lefújták, és mindenféle vészforgatókönyvek készültek arra az esetre, ha a ligában is bedurvulna a járvány, végül az alapszakasz összes meccsét megrendezték. Igaz, nézőket egyáltalán nem, vagy csak erősen limitált létszámban engedtek be a stadionokba. A speciális körülmények nemcsak a hangulatot, hanem az eredményeket is befolyásolták. A Fűzővel Kifelé szakportál hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei szezonban nem csupán csökkent, hanem teljesen eltűnt a hazai pálya előnye: a meccsek felét a vendégek nyerték. Az új szabályok szerint a korábbinál kettővel több, összesen 14 csapat folytathatja a rájátszásban. A két főcsoport közül idén az AFC tűnt erősebbnek, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy itt szerepel a bajnoki címvédő Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes vezérletével a csapat megnyerte a főcsoportját: jutalmul pihenőhetet kap, nem kell pályára lépnie a kieséses szakasz első fordulójában. A Chiefs ebben az évben is legnagyobb esélyese a Super Bowl-győzelemnek, és könnyen előfordulhat, hogy ez még hosszú időn keresztül így is marad. Az AFC-csapatok közül leginkább a Buffalo Billstől várható, hogy zavarba hozza a címvédőt. A Bills nagyon összeállt, látványos és eredményes támadójátékot produkál. A bökkenő csak az, hogy azon az Indianapolis Coltson kell túljutnia, amely – ha éppen kijön a lépés – ugyancsak hajlamos parádés teljesítményre. A remek formába lendült Baltimore Ravens ellen a Tennessee Titans legfőképpen futójátékosa, Derrick Henry földöntúli képességeiben reménykedhet, a Cleveland Browns pedig abban, hogy vendéglátója, a Big Bennel – azaz Ben Roethlisbergerrel – felálló Pittsburgh Steelers még nem evickélt ki az elmúlt hetek hullámvölgyéből. A másik főcsoportban, az NFC-ben a Washington Football Team – amely emberi jogi megfontolásokból elhagyta a Redskins nevet – negatív mérleggel került a rájátszásba. A csapatot ennek ellenére általános szimpátia övezi. Az irányító, Alex Smith rendkívül súlyos sérülést szenvedett 2018-ban, nem pusztán a pályafutása, élete is veszélybe került. Túlzás nélkül a csodával határos – és hatalmas akaraterejét dicséri –, hogy visszatért a pályára. Nem sok jót ígér azonban a Washington számára, hogy a legendás Tom Brady új csapatát, a Tampa Bay Buccaneerst fogadja. Brady bizonyítani szeretné: nem kizárólag a New England Patriots színeiben tud Super Bowlt nyerni. A döntőt ráadásul Tampában rendezik majd. Ha Tom Brady ismét sporttörténelmet akar írni (ebben már van rutinja), itt a lehetőség: hazai pályán még senkinek sem sikerült elhódítania a trófeát. Bár az alapszakaszban becsúsztak csúnya vereségek is, önbizalmát növelheti, hogy a New England nélküle be sem jutott be a rájátszásba. A nagyszerű Russell Wilson által vezetett Seattle Seahawks határozottan esélyesnek számít a Los Angeles Rams gárdájával szemben. Még akkor is, ha az alapszakaszban játszott két meccsük közül (csoportellenfelekről van szó) egyiket az egyik, másikat a másik nyerte. A Chicago Bears továbbjutása meglepetés lenne. Nagy hirtelen legalábbis nincs ötletünk rá, hogy a többnyire átlagos szintet hozó Bears mitől táltosodna meg a New Orleans Saints ellen. Drew Brees, a Szentek híressége – ha minden igaz – a szezon után visszavonul. Biztosak lehetünk abban, hogy eddigi egy bajnoki címe mellé búcsúképpen a második megszerzésére készül. Persze: pontosan így van ezzel Aaron Rodgers, a Green Bay Packers klasszisa is. Nem mintha őt is a visszavonulás gondolata foglalkoztatná. Csúcsformában van, csapatával az NFC élén végzett. A rájátszás első fordulóját a Packers is páholyból nézi.