Az otthonmaradás lehet az új vírustörzs gyors fertőzőképességének egyik ellenszere

Kutatók szerint a külső kontaktusok visszaszorításával legalább harmadával csökkenthető az új fertőzések száma. Folynak a kutatások, hogy a vakcinák hatásosak-e az újabb vírusvariánsokkal szemben is.

A koronavírus Egyesült Királyságban kimutatott szupertörzse ugyanazt a mutációt (N501Y) hordozza a tüskefehérjéjében, mint a dél-afrikai mutáns változat, ám a Föld két eltérő pontján kimutatott változat egymástól függetlenül alakult ki – írta az Orvostovábbképző Szemle Online . „Ez nem véletlenszerű folyamat eredménye – mondta Alex Greninger, a Washington Egyetem virológiai laboratóriumának vezetője. A vírus úgy alakítja magát, hogy minél hatékonyabban legyen képes megfertőzni az embereket. Ezt erősítette meg egy másik kutatásban Rafael Najmanovich, a montreali egyetem biológus professzora is. „A vírusok tüskefehérjéinek mutáció azt célozzák, hogy fokozódjon a vírus fertőzőképessége”. A kutató munkacsoportjával kimutatta, hogy az új génmódosulások nyomán 40 százalékkal nőtt a vírus fertőzőképessége, ami azt is jelentheti, hogy kisebb adagtól is meg lehet betegedni, bár ez az állítás Najmanovich szerint még bizonyításra szorul. Az erőteljesebb fertőzőképességnek az is lehet a következménye, hogy szigorúbb intézkedésekre lehet szükség a vírusmutáció által okozott járvány lassítása érdekében. Ezzel kapcsolatban a közelmúltban többen – többek között a CDC korábbi igazgatója, Tom Frieden – felvetették, hogy talán nagyobb védőképességű maszkokat kellene viselniük az embereknek, azonban ezekből továbbra sem tudják kielégíteni az igényeket. Marc Lipsich, a Harvard epidemiológus professzora szerint minél nagyobb egy variáns fertőzőképessége, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a „Maradj otthon!” üzenet sulykolására, és ugyanilyen fontos a külső kontaktusok számának csökkentése.