Orbán adómentességet ígér a fiataloknak

A miniszterelnök választási adókedvezményt adna a fiataloknak, Novák Katalin az orbáni ígéret egy részét már vissza is vette.

„Nehéz tárgyalásaim vannak a pénzügyminiszterrel”, de „legkésőbb 2022. január elsejétől azoknak a fiataloknak, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, teljes jövedelmadómentességet adunk” – jelentette be az állami rádióban reggel Orbán Viktor miniszterelnök. Pár órával később Novák Katalin családügyi miniszter már cáfolta a miniszterelnököt: szó sincs teljes adómentességről, hanem az átlagbér alatti rész után nem kell majd fizetniük adót a fiataloknak. Novák az egymondatos posztban azt is megígérte, hogy a részletektől később adnak tájékoztatást. Ami érhető is, hisz az adótörvények vitája majd csak valamikor késő tavasszal, illetve ősszel lesz a parlamentben. Az, hogy nem Varga Mihály pénzügyminiszternek, hanem Novák Katalinnak kell majd kidolgoznia az adómentesség részleteit, arra utal, hogy a kérdést a kormány választási és nem adópolitikai üzenetként kezeli. Novákról tudható, hogy az ő feladata lesz a fiatalok megnyerése a választási kampányban. A miniszterelnök nem indokolta bejelentésének okát. Mint emlékezetes, egy évvel ezelőtt a januári évindító pártgyűlésén jelentette be a miniszterelnök, hogy a négy gyermekes anyák után a teljes élethosszig tartó adókedvezményt kiterjesztik a három gyermekesekre is. Ám ez a javaslat nem fért bele a tavalyi adócsökkentésekbe - ami a válság idején érthető is -, ám arról most nem beszélt a miniszterelnök, hogy ez az intézkedés miért csúszik, s az állami rádió „riportere” nem faggatta ennek okáról. A miniszterelnök a 25. alatti fiatalok adómentességéről kvázi mint „gazdaságvédelmi” intézkedésről beszélt, azt az 54. heti nyugdíj bevezetésével és a lakásfelújítási programmal együtt említette. Orbán szerint a fiatalok adómentessége évi 130- 150 milliárd forintos bevételkieséssel járna. Az egykulcsos személyijövedelemadó mértéke jelenleg 15 százalék. Az állam jelentős kedvezményeket ad a családosoknak, az összes kedvezmény miatt az átlagos adóterhelés 13 százalék jön ki a NAV adatai szerint. A költségvetési tervek szerint 2022-ben az államnak mintegy 2900 milliárd forint bevétele lesz a személyi jövedelemadóból, ebből jön le a fiatalok 130-150 milliárdos mentessége, vagyis az összeg költségvetési szempontból már nem elhanyagolható léptékű. Az LMP szerint "szimpla badarság" az szja-kedvezmény. A párt közleménye szerint a koronavírus okozta gazdasági válságból való kilábalás az elsődleges cél ma Magyarországon, ezt nem segítik jól hangzó, de a forrásokat rosszul felhasználó, neoliberális intézkedések. A Fidesznek lövése sincs, hogyan kezelje a válságot Magyarországon és ezen belül a fiatalok problémáit. A Jobbik ezzel szemben támogatná azt, hisz maga is többször javasolta ezt a parlamentben, ám mindeddig leszavazták javaslataikat a fideszes képviselők – írta Jakab Péter elnök-frakcióvezető blogbejegyzésben. Mindig azt mondtam: azt se bánom, ha a Fidesz leszavazza a Jobbik javaslatát, és aztán benyújtja a sajátjaként, csak lépjünk előre – tette hozzá. A választókat – a miniszterelnöki Facebook-poszt vita tanúsága szerint – megosztja a bejelentés, a vélemények skálája a teljes támogatástól a szavazatvásárlás vádjáig terjed, de a többség esetében inkább értetlenséget váltott ki a a váratlan bejelentés.