Odafigyelést kér a hidegben a Budapest Bike Maffia

A biciklis jótékonysági szervezet arra biztat: veszélyben lévő embert látva hívjunk segítséget.

„A következő pár napban - szerdáig - rekord hideg lesz. Minden éjjel az utcán leszünk bringásokkal és a kisbuszunkkal, megpakolva meleg ruhákkal, takarókkal és étellel” – olvasható a Budapest Bike Maffia Facebook-oldalán. Mint írták, segítenek az utcán is, de az a legfontosabb, hogy az utcán rekedtek biztonságos, fűtött helyre kerüljenek. A járványhelyzet miatt, az elmúlt évhez képest radikálisan - mintegy 70 százalékkal - visszaesett a veszélyben lévő hajléktalan emberekkel kapcsolatos lakossági bejelentések száma. A jótékonysági szervezet ezért azt kéri, hogy aki teheti, mert például kutyát sétáltat éjszaka, fokozottan figyeljen és jelezzen a diszpécser szolgálatnak, Budapesten és Pest megyében a +36 1 338 4186 telefonszámon, ha veszélyben lévő embert lát. Arra is felhívták a figyelmet, ha valaki azonnali egészségügyi ellátásra szorul; életveszély vagy annak gyanúja áll fent, amelynek leggyakoribb jeleit fel is sorolták, mentőt kell hívni a 104-es telefonszámon.