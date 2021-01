Lemondott a holland kormány

Nem tudni a távozások pontos okát, sőt ezek a lépések is csak a hongkongi tőzsde közleményeiből derültek ki.

Mindkét topmenedzser „személyes okokra” hivatkozott, a valós okokról egyelőre nem tudni. Az esetről beszámoló lapok több helyen is megemlítik, hogy a lemondásokhoz nem fűztek magyarázatot, így az iparágon belül csak találgatnak, hogy a dolognak köze van-e a cég által gyártott koronavírus-vakcinákhoz. A 444 szerint a Sinopharm-holdingba tartozó, CNBG nevű cég két vakcinát is kifejlesztett. Mindkettő a klinikai tesztelés harmadik fázisában tart, de mindkettő megkapta a vészhelyzeti engedélyt a kínai hatóságoktól. A kínai sajtó ezeket néha „a pekingi és a vuhani” néven említi, de sajtóhírek alapján ezek valamelyikéből vásárolna nagyobb adagot Magyarország is. Erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában