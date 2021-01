Nyolccal csökkentette Áder János a magyar állampolgárok számát

A szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országosan továbbra sem mutat jelentős változást.

Továbbra is többnyire stagnál a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció – közölte a koronavirus.gov.hu. Azt írták: a második héten a szennyvízmintákban mért átlagos SARS-CoV-2-koncentráció országosan továbbra sem mutat jelentős változást. Az elmúlt héten emelkedő tendenciát

Győrben,

Pécsett és

Szombathelyen

mértek, csökkenőt pedig

Szekszárdon,

Szolnokon és

Veszprémben.

Az új koronavírus koncentrációja Debrecenben, Győrben, Salgótarjánban, Szegeden, Veszprémben, Zalaegerszegen, valamint öt Budapest környéki településen: Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson, Budakeszin és Százhalombattán már alacsony, Pécsett azonban az átlagosnál magasabb. Kiemelték, hogy a kedvező tendencia fenntartásáért továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása: mindenki tartsa be a kijárási korlátozásokat, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Fontos a legalább másfél méteres távolság megtartása, a maszk viselése, valamint a gyakori és alapos kézmosás is – írták.