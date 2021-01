Felhő nélküli exobolygót találtak

A betegséggel szembeni harc szempontjából az A-s inkább hátránynak: nagyobb az esély elkapni a fertőzést, és a betegség lefolyása is súlyosabb lehet.

Több különböző országban végzett kutatás eredményei szerint a koronavírus-fertőzés szempontjából nem mindegy, hogy milyen a vércsoportunk. Ha ugyanis 0-s, akkor kisebb eséllyel kapjuk el a vírust, és a betegség kimenetele is enyhébb lehet. Az A-s vércsoport viszont hátrány lehet a betegség szempontjából – olvasható a Budai Egészségközpont Útikalauz Anatómiába című szakblogjában. Már a koronavírus-járvány terjedésének elején feltűnt kínai kutatóknak, hogy átlag feletti az A-vércsoportba tartozók megbetegedése, illetve súlyosabb lefolyás figyelhető meg náluk, mint másoknál. Azt is észrevették, hogy 0-s vércsoportú betegből viszont kevesebb van. Pár hónap múlva már tudományos hírek jelentek meg arról, hogy a vércsoportnak is szerepe lehet abban, ki mekkora eséllyel kapja el a koronavírust, és ha már elkapta, milyen lefolyása lehet a betegségnek. Ezek, valamint több későbbi kutatás is arra a megállapításra, jutott, hogy

a 0-s vércsoport előnynek, míg az A-s inkább hátránynak tűnt a betegséggel szembeni harc szempontjából.

A nyár folyamán német és norvég tudósok is bemutatták kutatásaikat , amelyek szerint az A-vércsoportúaknál 50 százalékkal nagyobb az esély arra, hogy súlyosabb lefolyású legyen a koronavírus-fertőzés, mint a többi vércsoportnak. A 0-s vércsoportúak viszont 50 százalékkal védettebbek a komolyabb megbetegedéssel szemben. Hasonló következtetésre jutottak grazi szakértők is, akik azonban nem találtak összefüggést a vércsoport és a betegség lefolyásának súlyossága között, szerintük tehát a nullás vércsoportú betegeknek sem könnyebb a gyógyulás. Decemberben egy nagy kanadai vizsgálat újabb bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a 0-s vércsoportú embereket kevésbé veszélyezteti a koronavírus. Ebből a kutatásból az is kiderült, hogy bármely vércsoporthoz tartozó Rh-negatív emberek védettebbek, mint az Rh-pozitívak. A jelenség magyarázatáról egyelőre nincs tudományos konszenzus, és mindez nem is jelenti azt, hogy bármely vércsoportú embernek ne kellene odafigyelnie a fertőzés elkerülésére – hívták fel a figyelmet a bejegyzést készítő infektológusok.