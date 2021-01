A magyar fejlemények miatt is aggódnak a világ vezető múzeumi szakemberei

„Az úgynevezett illiberális politikai modell, amelyet olyan országok kormányai alkalmaznak, mint Lengyelország és Magyarország, most túlterjeszkedik a régión, mélyen érintve a kulturális közösségeket” – fogalmaznak.

A világ vezető múzeumi szakemberei aggódnak a szlovén, magyar és lengyel fejlemények miatt – hívta fel a figyelmet az Artportal a kortárs és modern múzeumokat tömörítő CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) nyilatkozatára, amely a ljubljanai Modern Galériában történtekre reagál. Ahogy arról korábban lapunk is írt , az intézményt több évtizede vezető Zdenka Badovinacot elmozdította pozíciójából a szlovén kormány. „Az úgynevezett illiberális politikai modell, amelyet olyan országok kormányai alkalmaznak, mint Lengyelország és Magyarország, most túlterjeszkedik a régión, mélyen érintve a kulturális közösségeket. A politika ezekben az országokban láthatóan visszatért ahhoz a régi gyakorlathoz, amely beavatkozik az államilag finanszírozott intézmények személyzeti döntéseibe és a tartalom létrehozásába is. Ez a tendencia állandóan jelen volt a térségben, de most hozzáadódik az alulfinanszírozás általános trendjéhez, sebezhetővé téve a kulturális intézményeket, politikailag motivált agendákat valósítva meg” – olvasható a közleményben. Mint írják, a hatalmi beavatkozásoknak a verseny- és minőség-alapú előmeneteli rendszer alkalmazásával lehet véget vetni. Ehhez valóban független testületek kellenek, olyan szakemberekkel, akik mandátuma nem a politikai változásokhoz van igazítva.