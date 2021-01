Karácsony Gergely: Fejlesztésekkel vágunk vissza az elvonásokra építő kormánynak (videó)

A városvezetés saját magában, a budapestiek, a vállalkozók támogatásában és a 2022-es változásokban bízik.

Az önkormányzatokat érintő kormányzati megszorítások hétszer annyira érintik az ellenzéki vezetésű településeket, így Budapestet, mint a többiekét – fogalmazott Karácsony Gergely Facebook-videójában. A főpolgármester Pikó Andrással, Józsefváros ugyancsak ellenzéki polgármesterével tett egy beszélgetős sétát a Belváros és Józsefváros között.



A két politikus beszélgetésén elhangzott: a kormányzati elvonások legnagyobb kárvallottja a fővárosi önkormányzat, s csak az idén összesen 80 milliárd forintos „lyuk van” a költségvetésükben. Józsefvárostól pedig 4,5 milliárdot vettek el.

„Ahol lehet, takarékoskodunk, de igazából csak akkor tudnánk ezt a 80 milliárdos hiányt kigazdálkodni, ha megvágnánk a közszolgáltatásokat, vagy ha csak tízpercenként járna a nagykörúti villamos. Ilyet nyilvánvalóan nem teszünk, valahogy ki kell húznunk 2021-et és bízunk 2022-ben, amikor is talán talpra áll a gazdaság, és akkor visszajönnek a bevételeink, másrészt megváltozhat a politikának az önkormányzatisághoz és így Budapesthez való viszonya is.”

A főpolgármester szerint a budapestiek reakcióin is múlik, hogy a város túléli-e ezt az évet, és ennek középpontjában a járvány leküzdése áll. Felidézte, hogy a budapestiek egyszer már a város mellé álltak, amikor nagyon fegyelmezetten betartották a járványügyi előírásokat. Most azokban a vállalkozásokban is bíznak, amelyek megkapták a kormánytól azt a lehetőséget, hogy csak az iparűzési adó felét fizessék be.

„Ha élnek ezzel a lehetőséggel, mi meg fogunk fulladni. Talán lesznek olyanok, akik ezt az egyszázaléknyi adót mégis befizetik, hogy ne álljon le a város, hogy menjenek a buszok, mert enélkül a gazdaság sem fog talpra állni” – jegyezte meg Budapest vezetője.

Szerinte annak a politikának, ami ma Magyarországon meghatározó, az az ellenszere, hogy „az ember ne vegye fel, pontosabban ne úgy vegye fel a kesztyűt, ahogy azt a kormány szeretné”. Kifejtette, például ezért csinálnak egy kampányt a budapestieknek, hogy baj van, és a mi itt történik az nem oké. Úgy vélekedett, ez hatékony eszköz. Hozzátette:

„Akkor lesz Magyarországon változás, ha azok is akarják majd, akik alapvetően békét akarnak. Tudom, hogy az ellenzéki szavazók nem biztos, hogy békét szeretnének, hanem egy győztes háborút, de a háborút nem önmagáért kell vívni, hanem éppen azért, hogy aztán béke legyen.”

– A Lánchídnak attól nem lesz meg a hiányzó hatmilliárd forintja, ha elvesztem a türelmemet. Ezért a város fontos fejlesztéseit, a hídfelújítást vagy a Blaha Lujza tér felújítását akkor is meg fogjuk csinálni, ha mind inkább próbálnak bennünket lehetetlen helyzetbe hozni. A munkák hamarosan elindulnak, és a belvárosban éppen az jelent majd problémát, hogy egyszerre lesz lezárva a Lánchíd, a pesti alsó rakpart és a 3-as metró – mondta Karácsony Gergely, aki végül leszögezte: