Kötelező tesztelést javasol a sötétvörös zónákból érkezőknek az Európai Bizottság

A hatóságok háromezernél is több tüntetőt állítottak elő.

A német szövetségi kormány elítéli az orosz hatóságok fellépését az Alekszej Navalnij letartóztatott ellenzéki politikus támogatására szervezett szombati tüntetések résztvevőivel szemben – közölték hétfőn Berlinben. Steffen Seibert kormányszóvivő tájékoztatóján elmondta, hogy a berlini vezetés elítéli

„az orosz biztonsági szervek kemény, és teljességgel aránytalan fellépését a békés tüntetőkkel szemben”.

– A több mint száz városban utcára vonuló békés orosz polgárok elleni erőszak elfogadhatatlan. A tüntetők a hazájuk alkotmányában és az emberi jogokról szóló nemzetközi szerződésekben is rögzített jogaikkal éltek, ezért a német kormány már nemcsak Alekszej Navalnij, hanem a támogatására szervezett demonstrációkon őrizetbe vett tüntetők azonnali szabadon bocsátását is sürgeti – tette hozzá a szóvivő. – A békés tüntetők elleni hatósági fellépés sajnos újabb példa a másként gondolkodók iránti rendkívül problematikus viszonyulásra Oroszországban – mondta Steffen Seibert. Angela Merkel kancellár és kormánya mellett számos további német vezető politikus is élesen bírálta az orosz biztonsági szervek fellépését. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője a Madsack német médiacsoporthoz tartozó regionális lapok közös szerkesztőségének (RedaktionsNetzwerk Deutschland - RND) adott nyilatkozatában azt mondta, hogy az Európai Uniónak arra a pontra kell összpontosítania, amely „igazán fáj a Putyin-rendszernek, ez pedig a pénz”. Ezért meg kell állítani a külföldről az orosz elnök, Vlagyimir Putyin követői felé irányuló pénzmozgásokat, és továbbra is napirenden kell tartani Északi Áramlat-2 földgázvezeték kivitelezésének leállítását. Ezzel kapcsolatban Steffen Seibert azt mondta, hogy a kormány tudomásul veszi az EP álláspontját az orosz földgázt az EU-ba szállító Északi Áramlat vezetékhálózat bővítéséről. Ugyanakkor a kormány álláspontja nem változott, továbbra is azt képviseli, hogy a beruházás megvalósulhat, és azt is képviseli, hogy nincs közvetlen kapcsolat a Navalnij-ügy és az Északi Áramlat-2-projekt között. Norbert Röttgen, a szövetségi parlament (Bundestag) külügyi bizottságának elnöke ugyancsak az RND-nek a többi között azt mondta az oroszországi folyamatokról, hogy hozzátartozik a Putyin-rendszerhez a korrupció, amely nagyon keveseket mérhetetlenül gazdaggá, és nagyon sokakat szegénnyé tesz Oroszországban, Navalnij pedig ezt a rendszert leplezi le, ami életveszélybe sodorja a rendszert. Sajtójelentések szerint a több mint 110 – mintegy 60 orosz és 50 külföldi – városra kiterjedő szombati megmozdulásokon a hatósági tilalom ellenére több tízezren vettek részt. A hatóságok háromezernél is több tüntetőt állítottak elő. A tiltakozásokat azt követően hirdették meg aktivisták, hogy január 17-én egy moszkvai repülőtéren őrizetbe vették a berlini gyógykezelésről hazatérő Alekszej Navalnijt, arra hivatkozva, hogy megszegte a lakhelyelhagyási kötelezettségét. Maga Navalnij is tüntetésre hívta fel a híveit a másnap megtartott bírósági tárgyaláson, amelyen elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását.