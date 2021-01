Választási pénzszórás miatt szállt el a hiány

Az EU elengedte a kormányok kezét, ezért költekezett a magyar kabinet minden képzeleten felül – vélekedtek gazdasági szakértők a költségvetési bizottság csonka ülésén.

A kormánynak elő kellene terjeszteni a egy normális költségvetést 2021-re, mert ami most van érvényben teljesen értelmetlen semmire sem alkalmas – mondta Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. a parlament költségvetési bizottságának hétfői csonka ülésén. A meghívott kormánytagok és fideszes képviselők távolmaradását Szűcs Lajos, fideszes alelnök levelében azzal indokolta, hogy a kormány rendszeres tájékoztatás adott a 2020-as költségvetési folyamatokról, és egyébként is szerinte álságos a baloldal aggódása a költségvetési folyamatok miatt. Mint arról lapunk is beszámolt , tavaly az engedélyezett 367 milliárd forinttal szemben 5548 milliárd forint lett az államháztartás hiánya, ami 15-szörös eltérés. A 2020-as költségvetési év ismeretében nem lehet azt állítani, hogy az Orbán-kormány tartani tudja a költségvetési fegyelmet – mondta Bod Péter Ákos. A volt jegybankelnök, egyetemi tanár szerint jelenleg az alacsony kamatkörnyezet támogatja a 25 éves csúcsra jutott államadósság finanszírozását, de nem tudjuk, hogy mi lesz 2021-2022-ben. A szakértő várakozásai szerint a következő hónapokban, években elindul világgazdaságban a kamatok emelkedése, emiatt a jövőben nőni fog az államadósság finanszírozásnak költsége. A közgazdász emlékeztetett rá, hogy az 2020 közepén a hitelminősítők 5-7 százalékos GDP arányos hiányt vártak, ezzel szemben lett 9 százalék, amiben jelentős szerepet játszott az év végi hatalmas költekezés is. László Csaba, egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter szerint a kormány tavaly nyáron kihasználta, hogy az Európai Bizottság a gazdaságélénkítés érdekében a tagállamokat mentesítette minden korábbi költségvetési és cégtámogatási korlát alól. A kormány tudja, hogy ennek az engedékenységnek hamarosan vége lesz, ezért a tavalyi költésekbe már 2022-es kampányígéretek egy részét is beletette. Ilyen a 13. havi nyugdíj visszaépítése, de ide tartozik a 25 éven aluliak szja-mentessége is, ezeket a programokat addig kellett elindítani, míg gond nélkül le lehetett nyomni az EU torkán. A konzultáció résztvevői közül többen is bírálták a kormány költekezésnek a minőségét is: 2020 költekezések nagyobb részét olyan beruházások – stadionok, nagy infrastruktúra-fejlesztések – tették ki, amelyeknek kérdéses a megtérülése. A tavaly kiosztott beruházási pénzek 2-3 évig parkolnak a kedvezményezetteknél – mire azok értéket teremtenek. Ha már több ezer milliárd forintot elköltött a kormány ennek lettek volna sokkal hatékonyabb módszerei – mondta László Csaba. Bod Péter Ákos is a beszerzéseket bírálta, pontosabban azt, hogy egy-egy minisztérium minden kontroll nélkül költött el több száz vagy akár ezer milliárdokat. A volt jegybankelnök szerint erre jó példa, hogy a lélegeztetőgép-beszerzést nem a kórházak, hanem a minisztérium bonyolította, amelyek így biztos nem voltak hatékonyak. A döntések ilyen mértékű centralizálásra 50-60 éve nem volt példa Magyarországon – mondta Bod Péter Ákos. Vértes András szerint érthetetlen, hogy a kormány miért ragaszkodik a jelenlegi helyzetben teljesen abszurd 3 hónapos munkanélküli ellátáshoz. Ennek emelni kellene az idejét, ráadásul még politikai hozadéka is lehetnek a Fidesz számára. A GKI elnöke szerint ezért is lenne szükség a 2021-es költségvetés újratervezésére.