Nem kér Szlovákia az orosz vakcinából

A koalíciós párt vezetője emberkísérletnek nevezte a Szputnyik esetleges alkalmazását. A legfőbb problémája az, hogy a készítményt nem engedélyezték az uniós hatóságok.

Hozzátette, ha az unióban gyártott vakcinák esetében megvárjuk a hosszadalmas engedélyezési folyamatot, akkor ezt be kell tartani minden más vakcina esetében is. Magyarország is előkerült a vita során. A kormányhatározatban ugyanis arra hivatkoznak, hogy itthon már engedélyezték a Szputnyikot. A Za ľudí ezzel sem ért egyet. A párt vezetője ráadásul nem bízik meg Matovic felmérésében is. „Kétlem, hogy a kérdést úgy tették fel, hogy: Beoltatná magát a nem regisztrált Szputnyik V vakcinával?” - jelentette ki a párt elnöke. A kormányfőnek nem csak a koalíciós problémákat kell kezelnie, gazdasági miniszterével komoly meccset vív. Mint lapunk is megírta , egy korábbi rádióinterjúban azt mondta róla, egy idióta, akitől hányni tudna. Múlt héten pedig ugyancsak őt tömeggyilkosnak nevezte.