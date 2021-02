Csökkent a hűtővízszint a fukusimai atomerőmű két reaktorában

A bányászok azért szüntették be a munkát, mert nem kapták meg a fizetésüket.

Több ezer lakás és közintézmény fűtés nélkül maradt az erdélyi Déván azt követően, hogy a Zsil-völgyi bányászok tiltakozása miatt leállt a város távfűtését is ellátó, főleg szénnel működő Mintia hőerőmű. A vájárok már több napja tiltakoznak amiatt, hogy nem kapták meg idejében a fizetésüket. Két napja a megyeszékhelytől kilencven kilométernyire található lupényi szénbányában mintegy száz vájár elbarikádozta magát, és nem hajlandó kijönni, amíg a vállalat nem rendezi bértartozását. A román közszolgálati rádió péntek reggeli tudósítása szerint Cristian Istoc, a bányászok szakszervezeti vezetője bejelentette, hogy a lupényi bányászok pénteken is folytatják a tiltakozást, amelyhez a térség többi bányájából is csatlakoztak vájárok. A szakszervezeti vezető közölte, hogy

a munkabeszüntetés miatt csütörtökön éjfélkor fűtőanyag nélkül maradt, és leállt a Mintia hőerőmű, így Déva több ezer lakásában és közintézményében nincs fűtés.

Az elmúlt félévben ez a negyedik leállás a Mintia hőerőműnél, amely legutóbb február 9-én maradt fűtőanyag nélkül. Mintián a Zsil-völgyi bányákból származó szenet használják a villamos-energia előállítására, az erőmű hűtővizét pedig a dévai távhőszolgáltató hasznosítja. A bányászok elégedetlenek amiatt, hogy nem kapták meg február 15-én a bérüket. Ennek oka az, hogy a bányákat, a hőerőművet magában foglaló állami Hunedoara energetikai vállalat súlyos anyagi nehézségekkel küzd, csődeljárás alatt van, adósságai meghaladják a másfél milliárd eurót. A bérek kifizetése azért lett gond, mert a vállalat bevételei január 1-től több mint ötven százalékkal csökkentek azt követően, hogy elestek kétféle állami támogatástól. A vezetőség ígéretet tett, hogy kifizetik február 26-án az elmaradt béreket, de a bányászok egyelőre bizalmatlanok.