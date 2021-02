Lesz részünk napsütésben a hétvégén

II. Erzsébet királynő sajnálattal elfogadta a döntést.

Véglegessé vált pénteken, hogy Harry herceg és amerikai felesége, Meghan hercegnő nem vállal többé hivatalos szerepet a brit királyi családban. Az udvar tavaly januárban jelentette be, hogy Harry - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött gyermeke - Meghannal együtt kivonul a királyi családból, legalábbis a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, a királyi család tagjainak járó közpénzellátmányban nem részesülnek és az uralkodót sem képviselhetik hivatalos fórumokon. A házaspár - jóllehet a Sussex hercege és hercegnője címet megtartotta - már nem használja az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) titulust sem, amelyre Harry a királynő egyenesági leszármazottjaként, Meghan hercegnő Harry feleségeként tarthatott igényt. Mindezek közvetlen előzményeként a házaspár nem sokkal korábban teljesen váratlanul bejelentette, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné válik és a jövőben ideje nagy részét Amerikában tölti. II. Erzsébet királynő a bejelentés után családi csúcstalálkozót hívott össze és erről kiadott hivatalos közleményében tudatta, hogy nehéz szívvel bár, de tudomásul veszi és jóváhagyja Harry és Meghan döntését. Annak idején ugyanakkor megállapodás született arról is, hogy a döntést mindkét részről egy év után felülvizsgálják. A Buckingham-palota pénteki közleménye szerint ez megtörtént, és immár véglegessé vált, hogy a második gyermekét váró Harry és Meghan a jövőben sem lát el hivatalos feladatokat a királyi család tagjaként. A döntés egyik következményeként Harry - aki tíz évig szolgált a brit hadseregben és kétszer is megjárta az afganisztáni tűzvonalat - visszaadja a fegyveres erőktől a királyi család magas rangú tagjaként kapott tiszteletbeli parancsnoki címet is. A palota szóvivője közölte: a királynő beszélt Harry herceggel, és ezután maga is arra az álláspontra jutott, hogy ha a házaspár nem kíván részt venni a királyi család munkájában, akkor a továbbiakban nem vehet magára olyan kötelezettségeket, amelyek a közszolgálatnak szentelt élet velejárói. Az udvari illetékes hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jóllehet a királynőt szomorúsággal tölti el Harry és Meghan döntése, a herceg és a hercegnő továbbra is a királyi család szeretett tagja. Harry annak idején nem titkolta, hogy a történtekért nem kis részben a sajtót teszi felelőssé. Amikor tavaly január végén először beszélt nyilvánosan döntésük okairól, kissé talányosan, de szavait egyértelműen a sajtónak címezve úgy fogalmazott: miután édesanyja, Diana hercegnő meghalt, sokan az ő segítségére siettek és igyekeztek óvni őt, „ám a média erőteljes hatalom”, és ő csak remélni tudja, hogy az egymásnak nyújtott kollektív támogatás még ennél is erősebbnek bizonyul. Harry herceg régóta nem titkolt, mély ellenszenvet táplál a sajtóval szemben. Őt és a brit királyi családot ugyanis a mai napig kísérti a Diana hercegnőt szó szerint élete utolsó pillanatáig üldöző fotóshad emléke. Harry édesanyja 1997-ben, egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét. Gépkocsiját végzetes útján is tucatnyi fotós üldözte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló hercegnőről is közeli felvételeket készítettek. Harry 2019 októberében - miután több lap ellen is jogi eljárást kezdeményezett magánéletének védelme érdekében - hosszú és rendkívül éles hangvételű közleményt adott ki, amely szerint a sajtó ugyanúgy bánik vele és feleségével, mint egykor Dianával. „Leginkább attól félek, hogy a történelem megismétli önmagát. Elvesztettem édesanyámat és most azt kell látnom, hogy feleségem is ugyanezen befolyásos erők áldozatává válik” – fogalmazott akkori közleményében Harry herceg.