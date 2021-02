Tavaszias lesz az idő

A fotókat landolás után készítette a marsjáró.

Hazaküldte az első színes fotókat a Perseverance marsjáró, amelyeket landolás után készített a vörös bolygón. A NASA által megosztott első nagyfelbontású színes fotót a rover elejére szerelt kamera készítette. A képen a kopár és poros táj, valamint a rover árnyéka látható, amely a talajra vetődik. Egy másik kép a rover jobb első kerekének egy részletét és a kerék alatti sárga, köves talajt mutatja. Az egytonnás, hatkerekű Perseverance több mint 470 millió kilométer megtétele után csütörtökön landolt a Marson a 250 méter mély Jezero-kráterben. A tervek szerint egy teljes marsi évig - 687 földi napig - dolgozik majd a bolygón, ahol a mikrobiális élet nyomai után kutat. A rovert a Jet Propulsion Laboratoryból (JPL), a NASA bolygókutató intézetéből irányítják. A műveletet a tajvani származású Yen Cheng vezeti, aki húsz éve dolgozik a NASA űrmisszióin. A 61 éves mérnöknek ez már a negyedik Mars-küldetése, ezúttal az űrhivatal Robot Interfész és Vizualizációs csoportjának vezetőjeként. A CNA tajvani hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy a következő hónapokban a csoportnak a marsi idő szerint kell élnie. A marsi éjszakák alatt a hőmérséklet akár mínusz 80 Celsius fokra is süllyed, ezért a rovernek fűtenie kell magát, és csak a marsi nappalok alatt tudja folytatni a munkáját. A rover pihenőidejét a földi csoport arra használja fel, hogy megtervezze a marsjáró következő napi mozgását. De mivel a marsi napok mintegy negyven perccel hosszabbak a földinél, ezért a két bolygó közötti időeltérés folyamatosan változik. Yen Cheng példaként megemlítette, hogy aznapi műszakja délután kettőkor kezdődött, egy hét múlva azonban már este tízkor áll munkába. A mérnök arról is beszélt, hogy az egytonnás rover irányítása valójában nem olyan egyszerű, mint egy jármű távirányítása. Ugyanis a Marson nincs GPS, ezért Yen Cheng és csoportja készített egy navigációs szoftvert a rovernek, amelyhez egyebek mellett 3D-s vizualizációs technológiát, valamint virtuálisvalóság- és kibővítettvalóság-technológiát is használtak. Emellett a rover kutatását az űrhivatal számos csoportjának összehangolt munkája támogatja. A Perseverance missziójának minden lépése „számtalan ember évtizedes munkájának eredménye” – fűzte hozzá a mérnök. Arra a kérdésre, hogy vajon a NASÁ-nak van-e arra kidolgozott stratégiája, hogy mit tegyen, ha a rover az élet jelére bukkanna a Marson, Yen Cheng azt válaszolta, hogy nincs ilyen, de mint tréfásan megjegyezte, nyilván azonnal le kéne fotóznia. A mérnök szerint