Matolcsy jól megmondta, hogy merre van az előre

Észtország rekordszintű fejlődésére Magyarországnak érdemes példaként tekinteni.

Észtország rekordszintű fejlődésének sok olyan tanulsága van, amelyet Magyarországnak is érdemes figyelembe vennie – írta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a növekedés.hu oldalon hétfőn közzétett elemzésében. Matolcsy György azért tekinti példának Észtországot, mert a fejlettségi szintje az EU-átlag 64,6 százalékáról 84 százalékára emelkedett 2009 óta, miközben V4-ek jóval kevesebbet dolgoztak le a hátrányukból: Lengyelország 13 százalékot, Magyarország és Csehország körülbelül 10 százalékot, Szlovákia pedig még vissza is esett - tette hozzá. Az MNB-elnök szerint a balti ország fejlődése csak részben magyarázható azzal, hogy nem örököltek jelentős államadósságot. Az észtek a felzárkózásukat a digitális forradalomra építették, és csakhamar annak egyik vezetőjévé váltak. Majdnem az összes állami szolgáltatásukhoz kapcsolódik online ügyintézés, és mind az innováció, mind a technológiai cégek beruházásai terén a legkiválóbbak közé tartoznak Európában. Matolcsy György hangsúlyozta, hogy Magyarországnak is sürgetnie kell a digitális átmenetet, erősítenie kell a technológiai ágazatot, amihez innovációkra és világszínvonalú egyetemekre van szükség. A jegybank elnöke a magas beruházási rátát, a tartósan dinamikus termelékenység-növekedést, a bérfelzárkózást, a külföldön dolgozók hazahívását is követendő példának tekinti Észtország elmúlt évtizedéből.