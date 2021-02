Zacher Gábor szerint ősszel térhetünk vissza a régi életünkhöz

Az országos tisztifőorvos megdicsérte a kínai oltást.

Exponenciálisan emelkedik a fertőzöttek száma, a harmadik hullám elindulását valószínűleg a variánsok okozzák – közölte az operatív törzs szokásos napi sajtóeseményén az országos tisztifőorvos. Müller Cecília megjegyezte, az adatok fokozott óvatosságra, valamint a védelmi intézkedések betartására intenek. 378 embernél mutatták ki eddig a brit mutánst, 34 embernél pedig másfajta variánst találtak. A brazíliai és dél-afrikai verzió még nem jelent meg itthon. Azt mondta, közösségi terjedésnek indult a brit mutáns, ami ellen hatásosak azok a védőoltások, amiket Magyarországon alkalmaznak. Beszélt arról is, hogy a harmadik hullám felszállóágában vagyunk. Az elkövetkező két hét alatt több oltást be tudunk adni, mint eddig, ami köszönhető a nyugati és a keleti vakcináknak. Abban bíznak, hogy ezért jelentősen tudnak javítani a járványhelyzeten. Jelezte, hogy mindenkit, aki regisztrált az oltásra, figyelje a telefonját. „Kérem, hogy ne válogasson a vakcinák közül, mindegyik hatásos” – nyomatékosította. Ezt követően hosszasan érvelt, miért jó a kínai Sinopharm oltása. Szerinte a készítménynek olyan széles „antigén-palettája” van, ami sokkal jobban megmozdítja az immunrendszert „és abban bizakodnak, hogy egyébként tartósabb védelmet adhat, esetleg magasabb fokút, sőt, egyesek szerint még hosszabb idejűt is.” Azért hozzátette, hogy ezt persze a jövő fogja eldönteni. Szerinte ennek a vakcinának az az előnye, hogy egy jelentős immunválaszt vált ki és éppen ezért a magyar fejlesztésű vakcinát is ezzel a technológiával fejlesztik ki.

Minden gyógyszert, orvosi beavatkozást vagy oltóanyagot mindig a haszon-kockázat becsléssel szokás összehasonlítani. Müller Cecília úgy véli, minden nyitva hagyott kapu megadja a lehetőséget a fertőzés kockázatának. Megjegyezte, hogy számos olyan vakcinát használnak, aminek ötven százalékos a hatékonysága, mégis élünk vele. „Hiszen gondolkodjunk nagyon egyszerűen: ez azt jelenti, hogy az oltakozók legalább felét megvédi a fertőződéstől, de még ezen túl is, legfőképpen a szövődményes lefolyástól és a halálozástól. Ezt belátva azt gondolom, senkiben sincsen kétség, hogy éljen az oltakozás lehetőségével” – fogalmazott. Kitért arra is, hogy a Sinopharm vakcinája 18 év felett bárkinek adható. Kérdésre válaszolva elmondta, nagyon szeretné, ha nem kellene szigorítani, egyelőre nem terveznek ilyet, de ez „rajtunk múlik”. Türelemmel kell viselni a védelmi intézkedéseket, hiszen a harmadik hullám elkezdődött, ha sok vakcinát tudnak beadni, akkor meg is lehet törni ezt. Az ügyeleti központ vezetőhelyettese, Kiss Róbert pedig azt mondta,