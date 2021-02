Törölték a magyar rendezésű nyári férfi junior kézilabda vb-t

A koronavírus-járvány fellángolása miatt az olimpiai selejtezők kivételével a többi tervezett világverseny is elmarad.

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) tanácsának döntése értelmében számos utánpótlás-világversenyt töröltek, így a többi között a 2021. június 22.-július 4. közötti időpontra tervezett magyarországi U21-es férfi junior világbajnokságot is a koronavírus járvány miatt – tette közzé honlapján a Magyar Kézilabda Szövetség . Hozzáfűzték, az IHF törölte a 2020-ról elhalasztott női junior (U20) és ifjúsági (U18) világbajnokságot, a férfi ijfúsági (U19) világbajnokságot, a strandkézilabda-világbajnokságot és az U17-es strandkézilabda-világbajnokságot is. Ugyanakkor a női olimpiai selejtezőkre a tervezett helyszíneken, azaz Győrött, valamint Montenegróban és Spanyolországban sor kerülhet 2021. március 19-21. között. A 2021. március 12-14. közötti férfi olimpiai selejtezőket is lejátsszák, Németországban és Franciaországban, Norvégia helyett viszont új helyszínt keres az IHF.