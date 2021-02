Szombatig nincs sok esély a légszennyezettség csökkenésére

A szervezet fő célja a klímaváltozással foglalkozó kutatók összefogása és a tudományos eredmények feltérképezése lesz.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb tudás és kutatási eredmények magyarországi vonatkozásait szeretné összegezni tudományos értékelő jelentésekben a frissen megalakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC), amely áprilisra tervezi első tudományos konferenciáját. A HuPCC az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) nemzeti szintre honosított tudományos tanácsadó fórumaként jött létre – közölték az egyesület keddi online sajtótájékoztatóján a HuPCC vezetői. Ürge-Vorsatz Diana alelnök hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás rendkívül összetett terület, ezért szükség volt egy olyan szervezetre, amely összeszedi a témában elérhető rengeteg információt, ezzel a céllal alakult meg az IPCC mintegy 30 évvel ezelőtt. Az azóta eltelt időben Magyarországon is felmerült az igény egy hasonló testületre, amely összefogja az országban a klímaváltozás terén számos helyen végzett munkát – tette hozzá. Mint felidézte, a HuPCC megalakulása előtt 2018-ban Budapesten és 2019-ben Szegeden is tartottak már konferenciát a témában, a magyar szakemberek pedig már hosszabb ideje részt vesznek a nemzetközi szervezet munkájában. Szekér László, az egyesület elnöke elmondta: a HuPCC magánszemélyek által létrehozott egyesületként jött létre, munkájában jelenleg 27 alapító tag vesz részt. Gál Tamás alelnök közölte: a HuPCC bemutatkozó rendezvénye az április 12-től és 15-ig meghirdetett Első Országos Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia, amely az első interdiszciplináris szakmai eszmecsere lesz a témában Magyarországon. A konferencia célja többek között, hogy feltérképezze a hazai éghajlatváltozás témakörével foglalkozó kutatókat és kutatásokat, fórumot biztosítson az országban éghajlatváltozással foglalkozó szakmai közösség megismerésére és erősítse az éghajlatváltozással foglalkozó magyar kutatók közösségét, segítse az együttműködést az egymástól távolabb eső tudományterületek között is. Az online konferencia előadásai a nagyközönség számára is szabadon elérhetők lesznek – közölte Gál Tamás. A HuPCC közleménye szerint az egyesület fő célja a pontos helyzet- és jövőkép bemutatása a tudományos ismeretek alapján. Tevékenységének alapja az elkötelezettség, a közösségi részvétel és együttműködés, a tudományosan megalapozott, független és elfogulatlan álláspont, a szakmai szempontok sokféleségének tisztelete. A HuPCC tudományos értékelése a kormányzati szféra (állami, megyei és települési), valamint egyéb szereplők (pl. üzleti szféra, intézmények, civil szféra) döntéshozóinak tájékoztatását célozza az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményekről, mind az előrejelzések, hatások, alkalmazkodás, mind a mérséklés terén. A HuPCC fő tevékenységei az IPCC jelentéseinek mintájára készült nemzeti értékelő jelentések rendszeres elkészítése, az éghajlatváltozással kapcsolatos fontos és aktuális altémákban különjelentések készítése, az éghajlatváltozással kapcsolatos magyar tudományos élet és kutatói közösség összefogása, valamint a Magyarországon éghajlatváltozással foglalkozó kutatók és tudományos eredmények feltérképezése.