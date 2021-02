Színesebb, mint gondolnánk

Bár több nyomozás tisztázta, hogy Woody Allen nem gyermekmolesztáló, Kirby Dick és Amy Ziering filmje azok táborát erősíti, akik a rendezőt élve elásnák. Erről árulkodik az is, ahogy az életrajzi könyvével bánnak.

Woody Allen állítása szerint csak múlt év novemberében, mikor – mintegy három gyártási év után – az Allen kontra Farrow már az utómunkálatoknál tartott, keresték meg őt és feleségét, Soon-Yi Prevint a film készítői, hogy kamera elé álljanak. Nemet mondtak. Akárhogy is volt, valószínű, hogy hasonló „lehetőséget” nem kínáltak fel Mia Farrow egyik fogadott fiának, Moses Farrow-nak. Moses-nek több mint másfél évtizedbe telt, hogy Mia akarata ellenére újra felvegye a kapcsolatot Woody Allennel, miután az író-rendező elűzetett a Farrow család közeléből. Moses nemcsak azt állítja, hogy annak idején anyja tanította be az akkor hétéves Dylan Farrow-nak, vallja azt, Woody Allen megrontotta, hanem azt is: Mia Farrow gyermekbántalmazó, aki felelős két adoptált gyermeke öngyilkosságáért, és azért is, hogy egy harmadik elhagyatva halt meg egy New York-i kórházban. Lehet a megrontás sokkját beleszuggerálni egy gyerekbe? Annyi bizonyos, Dylant a zaklatási vád megfogalmazása előtt is már két gyerekpszichológus kezelte, mert nehezen tudta megkülönböztetni a valóságot a fantáziától. Dylan múlt őszén megjelent regénye, a Hush főhőse is e tüneteket mutatja. Bizarr, ha valaki egykori szeretőjének fogadott lányával kezd viszonyt, aki nála harmincöt évvel fiatalabb. „A szív azt akarja, amit akar” – intézte el magát jó időre Woody Allen a közvélemény előtt egy Emily Dickinson-idézettel, miután 1992 januárjában kitudódott kapcsolata Soon-Yi Previnnel, aki mintegy negyedszázada a felesége. A Férjek és feleségek forgatásának utolsó hetében – állítja Woody Allen Apropó nélkül című önéletrajzi könyvében – Mia nem hagyta ott a forgatást, ám körbetelefonálta az ismerősöket, hogy Woody „megerőszakolta a kiskorú, retardált lányát”. Soon-Yi akkor huszonkét éves egyetemista volt. Mia csak nyolc hónappal később vádolta meg Woodyt azzal, hogy Dylant megrontotta a connecticut-i nyaralójukban. Mia meztelenre vetkőztette a kislányt, úgy videózta le a „vallomását”. E videót az FBI visszadobta, végül a Fox News-nál landolt. A négyrészes Allen kontra Farrow első epizódjában e felvétel nem tűnik fel, felteszem, a többiben sem fog. Az Allen kontra Farrow így is erősen apellál az érzelmekre. Az HBO-film Dylan írói énjét hozza előtérbe, Ronan Farrow meggyőző megszólalásaikor sem juthat eszünkbe, hogy Ronant – a Harvey Weinstein zaklatásait felfedő újságírót – Frank Sinatra özvegye, Barbara és lánya, Nancy kiröhögte mint Sinatra „szerelemgyerekét”. (Mia Farrow 2013-ban állította, hogy Ronan nem Woody édesgyermeke, hanem az énekesé. Ezt Sinatra végrendelete is cáfolja, Ronan a DNS-vizsgálatot nem forszírozza.) A családi idillt idéző archív filmrészletek mellett a Farrow család barátai azt sejtetik, Woody már korábban is zaklathatta Dylant. A stáblistából nem derül ki: egyikük, Priscilla Gilman a család bébiszittere volt, a másik, Casey Pascal a főnöke. De vajon miért nem szólalhat meg a filmben az egykori házvezetőnő, Judy Hollister? Aki – Woody Allen emlékirata szerint – azt vallotta, a vád megfogalmazása idején Dylan sírt, és azt mondta neki: „Anyu azt akarja, hogy hazudjak.” Vagy hol van Monica Thompson nevelőnő, aki Mia manipulációiról vallott? Persze, mondhatják a film készítői, Woody Allen olyan háttérhatalommal rendelkezik, hogy azt is sikerült elérnie, a fél világ ne álljon szóba velük. Így Harlene Rosen és Louise Lasser sem, a rendező két korábbi felesége, sem az egykori élettárs, Diane Keaton. Mindhárman Woodyt támogatják – aki „hálából” egyikükről sem írt csupa jót a könyvében. A „kiegyensúlyozottság” kedvéért persze válogatott mondatok hangozhatnak el az Apropó nélkülből – a filmkészítők ügyeltek arra, azok ne mondjanak ellent Mia állításainak. Olyan „apróságok” tekintetében, mint a viszonyuk, Mia nevelési gyakorlata, vagy Dylan és Moses adoptálása. Feltehetően az sem fog elhangozni: Mia ügyvédei felajánlották, hétmillió dollár ellenében elállnak a vádtól. Ám e történetben pusztán két ellentétes állítás ütköztetése is fals volna, a bűnös vagy ártatlan kérdését nem az HBO ítélőszékének kellene megválaszolnia. A connecticuti állami rendőrség hét hónapig nyomozott, ennek részként Woody Allen átment a hazugságvizsgálaton, Mia Farrow nem vetette alá magát. A Yale–New Haven Kórház Gyermekkori Szexuális Abúzus Klinikája megállapította, Dylan nem vált szexuális bántalmazás áldozatává, vizsgálta az ügyet New York állam Gyermekjóléti Hivatala is. Woody Allent két további bíró világította át, mikor Soon-Yivel két kislányt örökbe fogadtak. Már felnőttek, apjuk mellett állnak. Az Allen kontra Farrow dokumentumfilmnek nem nevezhető: egy olyan harmincéves vád filmes lenyomata, ami többször, több állításában is módosult. A néző nem lepődhet meg, ha a következő részekben feltűnik a connecticuti ügyész, akinek karrierjén nem lendített, hogy az ügyet nem sikerült vádemelésig eljuttatnia, vagy egy filmszakértő, aki megállapítja majd, Woody Allen az alkotásaival érzékenyítette a nézőit, hogy elfogadják leplezett „démonitását”. INFÓ: Allen kontra Farrow Rendező: Kirby Dick és Amy Ziering HBO Woody Allen: Apropó nélkül Jaffa Kiadó, 2020

Peren kívül Számos interjú mellett Mia Farrow 1997-es, Miután szétesik című emlékiratában is pedofilként írja le Woody Allent. Miután Mia, Dylan és Ronan az elmúlt években többször is felmelegítette e vádakat, a rendezőről számos színész fordult el, a Hachette könyvkiadó megtagadta a memoárja kiadását, az Amazon pedig elállt filmjei gyártásától és forgalmazásától. Woody Allen 68 millió dollárra perelte be a streamingszolgáltatót, novemberben született peren kívüli egyezség.