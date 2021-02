Soron kívüli vakcinabotrány

A világ legkülönbözőbb országaiban merült már fel a gyanú, hogy egyes közszereplők - befolyásukkal visszaélve - titokban hamarabb szereztek maguknak vagy családtagjaiknak koronavírus védőoltást.

A Libanonban kedden kirobbant botrányra azonban még nem volt példa a mostani járvány alatt: a politikusok még a látszatra sem adtak, amikor soron kívül beadatták maguknak a vakcinát. A libanoniaknak hivatalosan regisztrálniuk kell, mielőtt megkapják az immunizációra szolgáló szert az erre kijelölt oltópontokon. A rendszert éppen azért alkották meg így, hogy minimalizálják a korrupció kockázatát - a regisztráció alapján egy algoritmus hívja be az embereket, majd a helyszínen a Vörös Félhold munkatársai ellenőrzik, hogy valóban az illető következik-e a sorban. Egyes politikusok kedden mégis a bejrúti parlamentben kapták meg a vakcinákat. A törvényhozás titkársága szerint mindössze egy minisztert, tizenegy képviselőt és hat munkatársukat oltották be, akik mindannyian jogosultak voltak erre. Az állítást szinte lehtetlen ellenőrizni. Libanonban első körben az egészségügyi dolgozóknak, a 75 év feletti korcsoport tagjainak és a krónikus betegséggel rendelkezőknek jár a vakcina. Noha a közzétett lista alapján 75 évnél fiatalabb politikusok is oltóanyaghoz jutottak, elképzelhető, hogy akut egészségi problémájuk jogosulttá tette őket erre. Mindazonáltal a keddi akció biztos, hogy megsértett az előírásokat, hiszen oltópont kívül, a Vörös Félhold felügyelete nélkül adták be a vakcinákat, és felhetően az érintettek nem az algoritmus jóvoltából kerültek sorra ilyen hamar. Mindez megbotránkoztatta a közvéleményt, a közösségi oldalakon rengetegen dühöngtek azon, hogy idős, krónikus beteg szeretteik még mindig várnak a védőoltásra, de a politikusok eléjük tolakodnak. Volt olyan képviselő azonban, aki nem érette a felháborodást. “Nap, mint nap megbeszéléseim vannak a parlamentben, mégis hogyan kéne normálisan végeznem a munkámat és segítenem az embereken?” - tette fel a kérdést a New York Timesnak Elie Ferzli, a törvényhozás alelnöke. A történteknek mindenesetre komoly következményei lehetnek a súlyos gazdasági válsággal küzdő Libanonra nézve. A politikai elit soron kívüli oltóakciója a vakcinák beszerzését finanszírozó Világbanknál is kihúzta a gyufát: a szervezet kilátásba helyezte, hogy felfüggeszti az oltóprogram is támogatását. Ez esetben azonban az egyszerű embereken csattanna az ostor, hiszen a lakosság csaknem harmada - 2.1 millió libanoni - esne el a vakcináktól, miközben a befolyásos politikusok úgyis megtalálnák a módját, hogy védőoltáshoz jussanak.