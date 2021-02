MÖSZ: Haladás a tanácsrendszer felé, a kormány nem partner

A Népszava birtokába került az ellenzéki jelöltek számára kötelezően aláírandó Feddhetetlenségi Nyilatkozat tervezete.

Még a héten elfogadhatják az ellenzéki pártok azt a nyilatkozatot, amit minden, az előválasztáson indulni kívánó jelöltnek alá kell írnia – értesült a Népszava. A lapunk birtokába került – forrásunk szerint gyakorlatilag véglegesnek tekinthető – tervezetről az utolsó egyeztetések folynak a DK, az MSZP, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és a Jobbik között. A tizenöt pontos Feddhetetlenségi nyilatkozat aláírói kijelentik, hogy nincs 30 napnál régebbi köztartozásuk, nem állnak „büntetett előélethez fűződő hátrány hatálya alatt”, eddigi munkájuk során „a magyar és az uniós adófizetőket nem károsították meg”, a rájuk bízott állami, önkormányzati, uniós forrásokkal felelősen gazdálkodtak. Emellett sem nekik, sem a velük egy háztartásban élő rokonaiknak nem lehetnek offsore-érdekeltségeik, és nem lehetnek eltiltva a cégvezetéstől. Az indulóknak nyilatkozniuk kell arról is, hogy mindeddig minden adó-, és járulékfizetési kötelezettségnek eleget tettek, ezt esetleges cégeik alkalmazottaival kapcsolatban is teljesítették. Vagyonukat „törvényes úton szerezték”, vagyonnyilatkozatukban nincsenek valótlan adatok. Orbán Győző kiterjedt céges érdekeltségeit ismerve akár a miniszterelnöknek szánt fricskaként is felfogható a nyilatkozat 13. pontja, miszerint „megválasztásom esetén közeli hozzátartozóimat nem alkalmazom, ők közbeszerzési eljárásokon nem indulnak el”. A jelöltek továbbá a nyilatkozat aláírásával azt is kijelentik, hogy soha nem álltak az egykori állampárti Belügyminisztérium III/III-as főcsoportfőnökségének alkalmazásában ügynökként. Végül a jelölteknek azt is vállalniuk kell, hogy amennyiben nem ők lesznek a befutók az előválasztáson, vesztesként is részt vesznek a nyertesek kampányában, ha pedig ők jutnak be a parlamentbe 2022-ben, minden energiájukkal a közös ellenzéki kormányprogram megvalósításán dolgoznak majd. Az előválasztások ideje még nem ismert, jelenlegi állás szerint legkorábban kora nyáron, vagy kora ősszel kerülhet erre sor a 106 egyéni választókerületben, illetve a közös miniszterelnök jelöltek esetében.