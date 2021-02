Világsztárok szabadlistán

A járvány miatt pénzszűkében vannak Európa nagy futballklubjai, de így is szerezhetnek világsztárokat a nyáron, ráadásul ingyen.

Donnarumma – Boateng, Ramos, Alaba – Depay, Fernandinho, Wijnaldum, Draxler – Messi, Agüero, Di María. Parádés világválogatottat rögtönzött a BBC sportszerkesztősége olyan labdarúgókból, akiknek lejár a szerződésük a szezon végén. A felsorolt tizenegy profi szabadon válthat klubot, nem kell eurómilliókért kivásárolni őket. Ügynökeik bizonyosan nagy fizetést próbálnak kialkudni nekik, ám az erősítés úgy is megérné azoknak az egyesületeknek, amelyek súlyos pénzzavarba kerültek a járvány miatt. Gianluigi Donnarumma (AC Milan) Az olasz válogatott kapusa csodagyerekként, tizenhat évesen debütált a milánói csapatban. Még mindig csak 21, posztján a világ egyik legjobbja. Egyelőre nem állapodtak meg az esetleges hosszabbításról, sok klubban látnák szívesen. Jerome Boateng (Bayern München) A világbajnok német védő már mindent megnyert a bajorokkal, amit lehetett, legutóbb éppen a klubvébét. Úgy fest, 32 évesen kész új kihívást keresni külföldön, ha Münchenben már nem ragaszkodnak hozzá. Sergio Ramos (Real Madrid) A spanyol királyi klub legendáját nehéz elképzelni más színekben 700 mérkőzés után. A Real tovább csökkentené a fizetését, de ebbe nem akar belemenni. Védő létére száznál is több gólt szerzett, másutt két kézzel kapnának a 35 éves világ- és Európa-bajnok után. David Alaba (Bayern München) Az osztrák válogatott játékos már bejelentette, hogy vált a nyáron. Sokoldalú, több poszton is bevethető klasszis, 28 évesen a legjobb korban. Tárt karokkal várná a Real, csak az a bökkenő, hogy állítólag csillagászati fizetést kér. Memphis Depay (Lyon) A holland középpályásnak nem volt sok sikerélménye a Manchester Unitednél, de franciaországi kitérője után újra szerencsét próbálna egy igazi európai topcsapatban. A Barcelona és a Borussia Dortmund is érdeklődik iránta. Fernandinho (Manchester City) A brazil labdaszerző pályafutásának legjobb éveit töltötte a bajnoki listavezető angol csapatban, mára kikopott a kezdőből. Azt rebesgetik, hogy 35 évesen szeretne hazatérni Dél-Amerikába, de bizonnyal örülne neki sok európai klub is. Georginio Wijnaldum (Liverpool) A másik holland oroszlánrészt vállalt a Liverpool sikereiből. Valóra válhat gyerekkori álma, hogy a Barcelonában léphessen pályára, főleg akkor, ha a gyengélkedő katalánoknál honfitársa, Ronald Koeman marad a vezetőedző. Julian Draxler (Paris St-Germain) A német támadó középpályást a hírek szerint kevéssé motiválja a hosszabbítás lehetősége a párizsi klubbal, ahol nem vált alapemberré. 27 évesen ereje teljében van, új környezetben nagy dolgokra lehet képes. Lionel Messi (Barcelona) Sokáig biztosra vettük, hogy a sztárok sztárja, a hatszoros aranylabdás pályafutása végéig az FC Barcelonában marad. De ha mégsem, vajon hová megy? Párizsba? Manchesterbe? Argentínába? Akárhogy dönt, szenzáció lesz. Sergio Agüero (Manchester City) Sérülései miatt az idén alig rúgott labdába a másik argentin csatárcsillag. Ennek ellenére hosszabbíthatna a Citynél, de csak csökkentett fizetéssel. Rajta múlik, hogy elfogad-e ilyen ajánlatot, vagy inkább továbbáll. Angel di María (Paris St-Germain) A tapasztalt argentin szélső már megjárta a Real Madridot és a Manchester Unitedet. Akár maradhatna is a PSG-nél négy bajnoki cím után. Egyelőre annyit mondott, nem nyugtalankodik a jövője miatt. A fenti tizenegyen túl más, magasan jegyzett labdarúgóknak is lejár a szerződésük jelenlegi klubjukkal. A képzeletbeli kispadon is nagy nevek kapnának helyet: Lukasz Fabianski (lengyel, West Ham), Sergio Romero (argentin, Manchester United), Thiago Silva (brazil, Chelsea), Eric Garcia (spanyol, Manchester City), Juan Bernat (spanyol, PSG), Henrih Mhitarján (örmény, AS Roma), Javi Martínez (spanyol, Bayern München), Juan Mata (spanyol, Manchester United), Olivier Giroud (francia, Chelsea) és Zlatan Ibrahimovic (svéd, AC Milan).