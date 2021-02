Nagyfelbontású panorámafelvételt küldött a Marsról a Perseverance

Megmutatja, milyen sokszínű gyümölcs, és népszerűsíti a hazai alapanyagok fogyasztását, a kihívásban pedig bárki megmutathatja kedvenc almás receptjét.

Az almát népszerűsítő kampány, amelyet a Felelős Gasztrohős Alapítvány és az ittaSzezon.com online termelői piactér indított, célja, hogy megmutassa, milyen sokszínű a gyümölcs, és népszerűbbé tegye a hazai alapanyagok fogyasztását. Kihívást is indítanak: a felkért ismert bloggerek, séfek mellett bárki megmutathatja kedvenc almás receptjét. „Együnk helyit és szezonálisat” - hallani egyre több helyről, de télen és még tavasz elején is hajlamosak vagyunk a messziről érkező termékeket választani vitamin utánpótlás céljából, és elfeledkezünk az olyan egyszerű, mégis értékes alapanyagokról, mint például az almáról. Ezt a csodagyümölcsöt a héjától a magjáig receptötletekkel, történetekkel, érdekes információkkal igyekeznek megismertetni és megszerettetni a húsvétig tartó kampányban. „Nem véletlenül hangsúlyozzuk a szezonalitást, hiszen az adott területen adott időben elérhető zöldségek és gyümölcsök gyorsabban, frissebben és tápanyagban gazdagabban kerülhetnek az asztalra. Az almával antioxidánsokat, A-, B- és C vitamint, káliumot, kalciumot, magnéziumot, vasat is adunk a szervezetünknek, a jelenlegi, vírusos időszakban ez különösen fontos” – mondta Répássy Zsuzsanna, az ittaSzezon! egyik alapítója. „Rengeteg értékes élelmiszer található itthon is, de ezeknek az alapanyagoknak sajnos nem olyan jó a marketingje, mint egzotikus társaiknak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha helyi és szezonális alapanyagokat vásárolunk, azzal egyrészt a helyi gazdákat támogatjuk, másrészt a környezetnek is kisebb kárt okozunk, hiszen ezeket az élelmiszereket nem kell messziről szállítani, csomagolni és mesterségesen érlelni” – mondta Szabó Eszter, a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetője.