Egyre később szülnek a nők Európában

Néhol akár 20 fokot is mérhetünk.

Hat megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóan nagyobb területre kiterjedő köd az Északi-középhegység előterében alakult ki, de kisebb foltok másutt is képződtek. Ezek jórészt gyorsan feloszlanak, de az északkeleti részen lassabb javulás várható. Estétől ismét egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. A fagypont alatti területeken néhol gyenge ónos szitálás is előfordulhat.

Az országban a délelőtti órákban a legtöbb helyen naposra fordul az idő, csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Dunántúlon megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban borult, ködös északkeleti tájakon csak 9, 14 fokot mérhetünk. Késő estére 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.