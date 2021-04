Sokan szoktak le a dohányzásról a járvány miatt

A fertőzés súlyos lefolyásától tartva kevesebb lett az e-cigarettázók száma is, ugyanakkor voltak, akik „idegből” még többször gyújtottak rá.

Az életkor, bizonyos krónikus betegségek és az elhízás mellett a dohányzás is növeli a súlyos lefolyású koronavírus-fertőzés kockázatát. A Massachusettsi Általános Kórház kutatóinak felmérése szerint a dohányosok egy része többször gyújtott rá a járvány időszakában, de sokan a leszokás útjára is léptek. A felmérés során 1024 felnőtt dohányzási és e-cigaretta fogyasztási szokásait figyelték meg 6 hónapon keresztül. A résztvevők által kitöltött kérdőívek összesítése alapján kiderült, hogy a válaszadók egy része nem változtatott dohányzási szokásain, de voltak, akik növelték vagy éppen csökkentették a napi elszívott cigaretta mennyiséget. A dohányosok 44 százalékánál nem volt változás, de 33 százalékuk, a fokozott stressz – egzisztenciális problémák, munkahely megszűnése vagy a megnövekedett munkahelyi terhelés - miatt még gyakrabban gyújtott rá. Az e-cigarettázók esetében 41 százalék nem jelzett változást, a résztvevők 23 százaléka viszont többet dohányzott.



A kutatásból az is kiderül, hogy többen a fertőzés súlyosabb lefolyásától tartva a leszokás mellett döntöttek. Ez az arány a dohányosok esetében 26 százalék, az e-cigarettázók körében pedig 41 százalék. A dohányzás elhagyása mellett döntők száma az Egyesült Királyságban különösen magas, a University Collage of London által végzett kutatás szerint egymillióan tették le a cigarettát egy év alatt, a leszokók fele a koronavírust jelölte meg indokként. A koronavírus-járvány kezdete óta egyre többet tudunk arról, hogy a dohányzás hogyan változtathatja meg a betegség lefolyását – mondta Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa. Több kutatás is megjelent a témában, és mind ugyanarra az eredményre jutott. A Nicotine & Tobacco Research egy korábbi számában például 19 tudományos cikk eredményeit összegezve megállapították, hogy az igazoltan koronavírusos nemdohányzók 17,6 százalékának alakult ki kezelést igénylő betegsége. A dohányosoknál ez az arány 29,8 százalék volt. A kutatók azonban kiemelték, hogy ez az eredmény minden bizonnyal nem a teljes képet mutatja, feltételezésük szerint a nem dohányzók körében még több lehet a nem súlyos eset, amelyeket nem is regisztrálnak.