Megjelent a kormányrendelet, nem minden szóbeli érettségi marad el

Vannak olyan tantárgyak, amelyből nem lehet írásbelit tenni középszinten.

Péntek este megjelentek azok a részletszabályok, amelyekből kiderül, hogyan is fogják befejezni tanulmányaikat a középiskolás diákok. A legfrissebb Magyar Közlöny szerint

Akkor is így kell tenni, ha a vizsgázó az igazgató döntése alapján szóbeli vizsgával kiválthatja az írásbelit. Ez esetben mentesül az írásbeli vagy a gyakorlati vizsga alól. Szintén kell szóbelit tartani azoknak a tanulóknak, akik nyelvvizsga értékű vizsgát szeretnének letenni. Azoknak is szükséges szóbelizni, akik a középszintű vizsgán 12 és 25 százalék között teljesítettek - idézi a rendeletet a hvg.hu. Mint lapunk is megírta , Orbán Viktor pénteken reggel, az állami rádióban jelentette be ezt az intézkedést. Csütörtökön viszont a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely még arról beszélt , megtartják a szóbeli vizsgarészeket.