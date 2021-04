Nem az Ever Given miatti dugó, hanem az Etna kitörése okozott kiugró kén-dioxid-szennyezést

Egy, a vulkánból érkező gázfelhő megtévesztette a korábbi elemzést készítő tudósokat.

A korábbi elemzéssel ellentétben nem a Szuezi-csatornán kialakult hatnapos dugó, hanem az Etna vulkán kitörése okozott kiugró kén-dioxid-szennyezést a Földközi-tenger térségében. Az Európai Unió Sentinel-5P műholdja észlelte a vulkánból több ezer kilométerre is eljutó gázfelhőket. Az Európai Űrhivatal (ESA) által felbocsátott szatelliten elhelyezett Tropomi spektrométer egy sor környezetszennyező anyag jelenlétét méri a légkörben, köztük a kén-dioxidét. Az egyik ilyen gázfelhő bukkant fel a Szuezi-csatorna felett éppen a múlt hónapban történt torlódás idején. A megszokottnál ötször nagyobbra nőtt a levegő kén-dioxid-tartalma a csatorna földközi-tengeri oldalán. Az Airbus cég elemzése tévesen a hajózási problémához, a szorosban veszteglő járművek által kibocsátott gázokhoz kötötte a kén-dioxid koncentrációjának helyi megemelkedését. Ezt az értékelést azonban most az új információk birtokában helytelennek minősítették és visszavonták – írta csütörtökön a BBC.com. A Szicília keleti partjainál magasodó 3350 méteres Etna február óta aktív . Nagy mennyiségben bocsátott ki különböző gázokat és lávát is. A szél a gázokat dél és kelet felé fújta Észak-Afrika partjai mentén. Az egyik ilyen gázfelhő március végén érkezett meg Egyiptom fölé, épp akkor, amikor az Ever Given nevű konténerhajó beszorult a Szuezi-csatornába. Ez tévesztette meg az Airbus tudósait. A Szuezi-csatornán kialakult dugó miatt március 23. és 29. között több mint 350 hajó vesztegelt a víziút bejáratánál, többségük a földközi-tengeri oldalon. Bár a fő hajtómotorokat kikapcsolták, a kiegészítő tápegységek és kazánok tovább működtek a várakozó üzemmódban. A levegőben lévő kén-oxidok hozzájárulnak a légzőszervi, szív- és érrendszeri és tüdőbetegségek kialakulásához. Ha ez a kén a légkörben lévő vízzel egyesül, az savas esőt eredményez, ami károsíthatja a növényeket, az erdőket és a vízi élőlényeket. Kén-dioxid szabadul fel a hajók motorját működtető üzemanyag elégetésekor is. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) ezért jelenleg arra törekszik, hogy korlátozza az SO2 gázkibocsátást a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásai miatt. Az IMO még a jelenlegi korlátozást is tovább szigorítaná, és az SO2-kibocsátást a Földközi-tenger térségében a megengedett mennyiség ötödére korlátozná.