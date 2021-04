Az építkezéseket is lassítja a járvány

Teljes brigádok esnek ki váratlanul a munkából a járvány harmadik hullámában az építkezéseken, ami tovább nehezíti a szakemberekben amúgy sem bővelkedő építőipari cégek helyzetét.

Márciusra ígérte a Balaton melletti családi ház ősszel megkezdett átépítésének elkészültét a fővállalkozó, és kezdetben jól is haladtak a munkálatok. Az ablakok leszállítása azonban több hetet késett, és mire megérkezett, az ablakos szakember elkapta a koronavírust, és három hétig nem is tudott kilábalni a betegségből. Az ablakok beépítése híjján a többi feladattal sem tudtak haladni a munkások, így még mindig félkészen áll a ház. Az ilyen helyzetek ma egyáltalán nem számítanak kirívónak egy-egy építkezésen, amit az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) felmérése is alátámaszt. A 400 megkérdezett építőipari cég vezetői arról számoltak be, hogy a járvány harmadik szakaszában teljes munkabrigádok estek ki hosszabb-rövidebb időre a munkákból a kivitelezéseken. Ráadásul kiszámíthatatlanul, késedelmet okozva ezzel a szerződések teljesítésében. A folyamatok lelassultak, bizonyos döntéseket elhalasztanak, az ellátási láncban pedig fennakadások tapasztalhatók. Mindez bizonytalanságot okoz, ami a vállalási árakban is megjelenhet – összegezte a kialakult helyzetet az ÉVOSZ. A váratlan lebetegedések egy amúgy is erőteljesen munkaerőhiányos helyzetben történnek. A COVID-19-et a cégek több mint fele említette, mint akadályozó tényezőt, a szakemberhiány azonban ennél is nagyobb probléma. Ezt - a korábbi évek felméréseihez hasonlóan – a cégek több mint háromnegyede jelölte meg, mint tevékenységüket leginkább akadályozó tényezőt. A megfelelő mennyiségű, és megfelelő minőségben dolgozó mérnökök és szakmunkások egyaránt hiányoznak az építőiparból. A cégek majdnem ötödénél a 2021. évi kapacitást lekötő rendelésállomány meghaladja a jelenlegi teljesítési lehetőségeket. Ez leginkább a lakásépítő cégeknél tapasztalható, egyrészt a lakásépítési kedv erősödése, másrészt a lakásfelújítások állami támogatása miatt. E területen komoly munkaerőhiánnyal szembesülnek a vállalkozások – mutat rá az ÉVOSZ. Mindezek mellett továbbra is komoly kihívást jelent a munkaerő megtartása, illetve képzése és továbbképzése. A személyes kontakttal történő oktatás a járvány miatt az elmúlt évben gyakorlatilag szünetelt, a cégek tavaly alig fordítottak erőforrásokat dolgozóik fejlesztésére. A járványhelyzet javulását követően azonban mindenképpen tervezik ezt az idén. A cégek fele létszámbővítési és bérfejlesztési tervekről is beszámolt. Tavaly átlagosan 9 százalékkal növelték a béreket, az idén csak 4-5 százalékos bérfejlesztéssel kalkulálnak. Ilyen szintű emeléssel azonban nem lehet az ágazatban tapasztalható lemaradást behozni – hívta fel a figyelmet az ÉVOSZ. A felmérésből az is kiderült: a járvány miatt tavaly a vállalkozások felénél az értékesítés nettó árbevétele csökkent, másik felénél változatlan maradt, vagy enyhén növekedett. Növekedést elsősorban azok a vállalkozások jeleztek, amelyek a több lábon állnak, és nem csak kivitelezéssel foglalkoznak. A vállalkozások fele e téren ebben az évben nem számít jelentős javulásra. Összességében ugyanakkor üzleti helyzetüket kielégítőnek ítélik a cégek, és az ágazat tavalyi 9 százalékos visszaesése után az idén 9-10 százalékos növekedésre számítanak.