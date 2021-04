Kásler főtanácsadója véleményeztetné Zacher Gábor nyilatkozatát

Az Emmi úgy számol, hogy az óvodások, alsósok egyharmada hétfőn nem megy be a tantermekbe, csoportszobákba.

Hétfőn kinyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) felmérése szerint ekkor a gyerekek mintegy kétharmada fog visszatérni az intézményekbe - erről az Emmi köznevelésért felelős államtitkára, Maruzsa Zoltán beszélt az operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Ez azt jelenti, hogy a szaktárca várakozása szerint az első hetekben a nyitás ellenére még több mint százezer óvodás, s csaknem ugyanennyi kisiskolás gyermeket tarthatnak otthon a szüleik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az óvodába beíratott gyermekek száma mintegy 330 ezer fő, ennek a számnak a kétharmada 220 ezer, vagyis mintegy 110 ezer óvodás korú gyermek hétfőn még otthon fog maradni az Emmihez beérkezett jelzések alapján. Az általános iskolák alsó (1-4. osztály) tagozatain mintegy 357 ezer diák tanul a KSH szerint, közülük várhatóan körülbelül 238 ezren térhetnek majd vissza a jelenléti oktatásba, 119 ezren pedig még egy ideig otthon maradnak a szülők döntése alapján. Legalábbis a szaktárca erre számít. Maruzsa Zoltán ismét elmondta, ha valaki úgy dönt, a koronavírus-járványra hivatkozva még nem akarja óvodába, iskolába engedni a gyermekét, kérhet felmentést, az intézményvezetők pedig igazolhatják a távolmaradást. Ugyanakkor hozzátette: az otthon maradó alsósoknak már nem szerveznek távoktatást, de az órai tananyagot, házi feladatot megkapják. Hangsúlyozta: aki 250 óránál többet hiányzik és nem osztályozható a jegyek alapján, annak év végén osztályozó vizsgát kell tennie. A döntést a pedagógusokra, tantestületekre bízta. Az óvodák és az alsó tagozatok nyitását egyébként azzal is indokolta, hogy jól halad a lakosság oltása, az oktatási-nevelési dolgozók közül vasárnapig mintegy 200 ezer fő megkapta legalább az első oltását. Beszélt arról is, hogy a fokozatos nyitás miatt egyre több szülőnek kell visszamennie dolgozni. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint a kormány lényegében elismerte, azért döntöttek az óvodák és az alsóbb évfolyamok nyitása mellett, mert pont ez a korosztály az, ahol a szülőknek otthon kellene maradniuk - így pedig kompenzálni kellene a gyerekekkel otthon maradó szülőket. “Mivel azonban fizetni nem akar, inkább beküldi a gyerekeket a járvány csúcsán az intézményekbe” - írták. Rámutattak arra is, hogy a kisgyerekeknél nem lehet maszkviselésről, kötelező távolságtartásról beszélni, az óvodások, kisiskolások szülei pedig jórészt maguk is fiatalok, akik még nincsenek beoltva. Hozzátették: a fenti intézkedéseket annak tudatában hozta meg a kormány, hogy a járványügyi adatok jelenleg sokkal rosszabbak, mint az iskolák bezárásának idején. Gulyás Gergely miniszter március 4-én jelentette be, hogy az egyre súlyosbodó járvány miatt az általános iskolákat, óvodákat is bezárják. Az operatív törzs közlése szerint ekkor a harmadik hullám felszálló ágában voltunk: ezen a napon 152 elhunytról számoltak be, 102,5 ezer volt az aktív fertőzöttek száma, 6554 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, 639-en voltak lélegeztetőgépen. Tegnap, április 15-én a harmadik hullám tetőzéséről lehetett olvasni; az aktív ferőzöttek száma 271,9 ezer volt, majdnem háromszorosa a március 4-i számnak. A kórházban ápoltak száma 9848, a lélegeztetőgépen lévőké 1156, az elhunytaké 256 volt tegnap. De a kormány szerint minden adott a biztonságos iskolanyitáshoz.



Nagy a bizonytalanság -A hét folyamán nálunk a szülők majdnem fele érdeklődött, otthon tarthatják-e a gyerekeiket. Van, aki egyértelműen jelezte ezt a szándékát, van, aki még mindig bizonytalan. Én mindenkinek azt mondtam, el fogom fogadni, ha kérelmezik - nyilatkozta a Népszavának egy fővárosi általános iskola igazgatója. Hozzátette: részletesebb tájékoztatást ő is csak csütörtökön kapott arról, hogyan kell készülni a hétfőre. Egy óvodás és egy másodikos gyermek édesanyja azt mondta lapunknak: nekik az óvoda- és az iskolavezető is engedélyezte, hogy május 3-áig még igazoltan otthon maradhassanak a gyerekek. Az útmutatók, szabályok viszont nem minden esetben egyértelműek: például a maszk viselése az iskolában, tanórákon az Oktatási Hivatal ajánlása szerint csak “lehetséges”, de nem kötelező, ennek ellenére tudunk olyan iskoláról, ahol arról tájékoztatták a szülőket: hétfőtől az alsós gyerekek is csak maszkkal léphetnek be a kapun. A Világgazdaság pedig arról számolt be csütörtökön: a közétkeztető cégek sem tudják, pontosan hány iskolásra kell főzniük hétfőn, miközben az alapanyagokat 2-3 munkanappal előre meg kell rendelni.