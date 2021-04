Idén sem szabadulhat a fegyházból a „skálás gyilkos”

A három ember megöléséért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Bene László nem tudna visszailleszkedni a társadalomba – a döntés nem jogerős.

Tovább tölti életfogytig tartó – több emberen elkövetett emberölés bűntette és más, súlyos bűncselekmények miatt kiszabott – fegyházbüntetését a „skálás gyilkos” néven elhíresült Bene László – derült ki a Szegedi Törvényszék csütörtöki közleményéből . Az elítéltet több más bűncselekmény mellett a budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása – ahol egy 23 éves egyetemista lelte halálát –, továbbá bűntársával két vadász életének kioltása miatt ítélte jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban. Az ítélet szerint legkorábban 2014-ben lehetett volna feltételes szabadságra bocsátani az elítéltet, azonban erre – egyezően a korábbi jogerős döntésekkel – most sem került sor. Az elsőfokon eljárt büntetés-végrehajtási bíró csütörtökön távmeghallgatással tartott ülésen hozta meg döntését. A határozatot az elítélt által előadottakra, a fogvatartása alatti magatartását részletező büntetés-végrehajtási intézeti előterjesztésre, valamint az igazságügyi pszichológus bevonásával készült komplex szakértői véleményre alapozott. Mint írták, az elítélt lényegében problémamentesen tölti a szabadságvesztést, tanulmányokat is folytatott, ugyanakkor a szakvéleményből arra lehet következtetni, hogy személyiségszerkezetéből adódóan a bűnismétlés veszélye továbbra is fokozottan fennáll, csupán mérsékelt megbánás jellemzi. A körülményeket mérlegelve a büntetés-végrehajtási bíró úgy ítélte meg, hogy Bene László esetén nem állapítható meg, hogy szabadon bocsátása esetén vissza tudna illeszkedni a társadalomba és törvénytisztelő életmódot folytatna. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét 2022-be ismét megvizsgálják. A bíróság végzése ellen az elítélt és védője is fellebbezett, így a végzés nem jogerős. Bene László Donászi Aladárral együtt követte el a bűncselekményt (társa 2001-ben a sopronkőhidai büntetés-végrehajtási intézetben öngyilkos lett). Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a Budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt, és életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte.