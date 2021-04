Hivatalosak a hosszabb védelmi intézkedések, kezdődhet az iskolák és a teraszok nyitása

A Magyar Közlönyben megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kormányrendeletek

Április 19-e után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is – erősítette meg a kormány a honlapján , hogy a járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket. A Magyar Közlöny csütörtök este megjelent számában olvashatók a járványügyi szigor folytatásáról szóló kormányrendeletek, ugyanakkor azok a jogszabályok is, amelyek alapján – az oltási program előrehaladására hivatkozva – „közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok, az óvodák és az iskolák alsó tagozatai is készülhetnek a nyitásra”. A legfontosabb, a gyermekeket érintő szabályozás lényege: