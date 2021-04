Dél-Korea felkarolta az orosz vakcinagyártást

Három és fél hónapot bírt ki válság nélkül a tavaly december 23-án megalakult Citu-kormány. Az egészségügyi miniszter menesztése megroppantotta a hárompárti koalíciót.

Komolyan megingott a rendszerváltás utáni Románia 18. miniszterelnökének bársonyszéke azt követően, hogy szerdán menesztette Vlad Voiculescu egészségügyi tárcavezetőt. Florin Citu, az ügyvivőket is figyelembe véve, immár a 26. román kormányfő az elmúlt 31 évben. A kormányválságok és koalíciók szétesése ugyanis egyre inkább „mindennapi eseménynek” számít Romániában, a minisztercserék is gyakoriak, de még ennek fényében is kiugróan rövid volt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) - USR-PLUS-RMDSZ együttműködésének zavartalansága. Ugyanakkor az nem mindennapi az európai uniós országokban, hogy a tavaly márciusban kezdődött pandémia 400 napja alatt 3 egészségügyi miniszternek kellett már távoznia a tárca éléről. A gyakori kormányválságok sokszor pusztán belső koalíciós rivalizálás eredményei voltak, de sok esetben a jogállami normák megsértéséért kényszerült lemondásra az épp hivatalban lévő miniszterelnök vagy valamely miniszter, és több bizalmatlansági indítvány is kormánycserét eredményezett. A jelenlegi koalíciós válság egyelőre nem jelenti a Citu-kormány bukását, bár az első alkalommal kormányzó, eredetileg protestpártként létrejött USR és az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője, Dacian Ciolos volt miniszterelnök által vezetett PLUS szövetsége megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől. Dan Barna, az USR elnöke egyértelművé tette, nem a hárompárti koalíciót akarja felrúgni, csupán Citu menesztését követeli a PNL-től. Barna többek között azt kifogásolja, hogy az USR színeiben politizáló egészségügyi miniszter Vlad Voiculescu leváltásáról egymagában döntött a kormányfő, nem konzultált koalíciós társaival, sőt magát Barnat is megkérdezése nélkül jelölte ügyvivő egészségügyi tárcavezetőnek. Barna el is utasította a felkérést, az egészségügyi minisztérium vezetését pedig ideiglenesen a miniszterelnök vette át. A csupán nevében liberális, jobbközép PNL és a magyar médiában román Momemtumként emlegetett USR viszonya sosem volt felhőtlen, a koalíció kezdettől nem ígérkezett zökkenőmentesnek. A december 6-i választások nyomán kialakult erőviszonyok alapján azonban más lehetőség nem volt a szociáldemokrata vezetésű kormány megakadályozására. Az RMDSZ elnöke a jelenlegi kormányválság kapcsán úgy is fogalmazott, kiállnak a Citu-kormány mellett, mert a jobboldali kormányzásra nincs alternatíva. Voiculescunak és vele együtt Andreea Moldovan államtitkárnak nem azért kellett mennie, mert Romániában súlyosbodott volna a járványhelyzet, hanem inkább azért, mert ők már többször „kibeszéltek a sorból”. Miközben Ciru húsvéti relatív nyitást ígért (az ortodox húsvét április végén lesz), addig a kabinet egyetlen járványügyi szakembere, Moldovan arról beszélt, hogy két hétre le kellene zárni Romániát a nagyobb baj megelőzése végett. Egyre több településen tüntetnek a szélsőjobb parlamenti párt, az AUR szervezésében a vírustagadók és nyitást követelők, Voiculescu pedig tovább szigorított volna. Leváltásának konkrét oka az volt, hogy – legalábbis Citu állítása szerint - a miniszterelnök a Hivatalos Közlönyből értesült arról a miniszteri rendeletről, amely új, szigorúbb kritériumokat szabott a karantén bevezetésére egyes településeken. Citu ideiglenes tárcavezetőként azonnal visszavonta a rendeletet. A miniszterelnök és pártja a PNL az utóbbi időben a népszerűségi mutatókra figyelve minden kellemetlen lakosságot érintő járványügyi döntést igyekezett a koalíciós társ USR vezette minisztériumra tolni. Ha Voiculescu leváltását meg is bocsátja a közvélemény, az elismert epidemiológus Andreea Muresan leváltása aligha emeli a PNL népszerűségét. A brassói járványkórházba visszatérő doktornőt csütörtökön virággal várták és üdvözölték a helyiek.