F1: elmarad az idei Kanadai Nagydíj

A tavalyi szezon után idén is elmarad a Forma-1-es Kanadai Nagydíj a koronavírus-járvány miatt.

A montreali egészségügyi hatóságok megállapították, hogy a verseny megrendezése még szurkolók jelenléte nélkül is komoly veszélyt jelentene a fertőzés terjedése miatt, ugyanis a külföldről érkező csapatok tagjai nagyon sok emberrel, például több száz önkéntessel kerülnének kapcsolatba a versenyhétvége során. Az idei kanadai futamra június 13-án került volna sor. "Amennyiben ebben az évben nem tudjuk megrendezni a viadalt, jövőre mindenképpen meg kell tartanunk, mert nagyon fontos számunkra" - nyilatkozta Valerie Plante, Montreal polgármestere ezen a héten a La Presse című lapnak. A Kanadába érkezőknek a jelenlegi szabályok szerint két hétig karanténba kell vonulniuk, ugyanakkor a montreali verseny előtt egy héttel még Azerbajdzsánban köröz majd a mezőny. Komoly gondot jelent az is, hogy a sorozat tulajdonosai hatmillió dolláros kompenzációt várnak el a szervezőktől, amennyiben nem engednek be nézőket a futamra. Az Autoweek című szaklap értesülései szerint Törökország lehet a beugró Montreal helyére, ám a világjárvány miatt jelenleg ott sem biztos, hogy június közepén fogadni tudják a száguldó cirkuszt.