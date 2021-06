Letartóztatták a nagyari késelős gyilkosság gyanúsítottját

Féltékenység állt a hétfő éjjeli tragédia hátterében, amelynek során az elkövető saját családtagjai életét is

Elrendelte szerdán a Nyíregyházi Járásbíróság annak a férfinak a 30 napos letartóztatását, aki a gyanú szerint hétfőn éjjel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyarban bántalmazta és tapétavágó késsel többször is megszúrta, megvágta volt élettársát, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe – derült ki a bírósági portálon olvasható közleményből. B. Z.-nek, aki ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés, illetve testi sértés kísérlete miatt indult eljárás, később a saját lányát is megütötte, s a halálra szúrt egykori élettársa apját is megvágta a késsel, amit – ahogy arról korábban lapunk is beszámolt – végül saját maga ellen fordított. A gyanúsított öngyilkossági kísérlete nem sikerült, a rendőrök a kórházban vették őrizetbe. A gyermek a bántalmazás során 8 napon belül, míg az áldozat édesapja 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, de figyelemmel az elkövetés módjára és az elkövetési eszközre, súlyosabb sérülésük is keletkezhetett volna. A nyomozás eddigi adatai szerint a családi tragédia előzményeként B. Z. és az áldozat kapcsolata megromlott, a nő mással kezdett új viszonyt, ezért a férfi féltékenységből rendszeresen zaklatta, verte őt. A gyanúsított büntetett előéletű, korábban testi sértés miatt állt bíróság előtt, amit szintén élettársa és kiskorú gyermeke ellen követett el. A letartóztatásáról hozott végzés nem végleges, az ellen a férfi és védője fellebbezést jelentett be. A jogerős döntést a Nyíregyházi Törvényszék hozza meg.