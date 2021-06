Propaganda-kiránduláson mutogatják a lhászai egyetemet

Képek a sátoraljaújhelyi vonatbaleset helyszínéről

A Szerencsről Sátoraljaújhelyre közlekedő személyvonat hétfő este tíz perccel 21 óra után egy kamionnal ütközött a végállomásra érkezése előtt. A vonaton három utas és három, szolgálatát teljesítő vasutas tartózkodott. Közülük a mozdonyvezető súlyosan, de nem életveszélyesen sérült meg, és a kamion sofőrje is sérülést szenvedett. Az átjáróban a fénysorompó jól működött a baleset idején, amelynek következtében a vonat kettészakadt és az egyik kocsi kisiklott, leszakadt a felsővezeték, a sorompó oszlopai kidőltek, a biztosítóberendezés kábelei, az átjáró és a pálya is megrongálódott. A műszaki mentést követő helyreállítás akár több napot is igénybe vehet.