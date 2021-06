Mégsem emelik ki az elsüllyedt indonéz tengeralattjárót

az utóbbi hetekben számos fontos elemet és tárgyat is sikerült felszínre hozni a Bali-tenger fenekén, mintegy 838 méter mélységben lévő, legalább három darabra tört roncsból.

Leállították az indonéz hadsereg áprilisban elsüllyedt tengeralattjárójának felszínre hozását célzó műveletet - jelentették be szerdán. Az indonéz haditengerészet tájékoztatása szerint az utóbbi hetekben számos fontos elemet és tárgyat is sikerült felszínre hozni a Bali-tenger fenekén, mintegy 838 méter mélységben lévő, legalább három darabra tört roncsból. Mintegy húsz próbálkozás ellenére a hajótest legnagyobb darabját nem tudták lokalizálni, így egyebek mellett az is a mélyben marad. A haditengerészet közölte: nem tervezik folytatni a "nehéz és kockázatos" műveletet, miután egy hónap után a kínai mentőhajók is kiszálltak a mentésből. A 44 éves KRI Nanggala 402 tengeralattjáró április 21-én tűnt el Bali szigetétől északra, és kétségbeesett kutatás indult amerikai, ausztrál, szingapúri, malajziai és indiai segítséggel. Néhány nappal később megtalálták a tengeralattjárót, az 53 fős legénység minden tagja életét vesztette. A német gyártmányú tengeralattjáró 1981 óta tartozott a délkelet-ázsiai ország flottájához. 2010 és 2012 között teljes körű felújítást végeztek rajta Dél-Koreában. Noha Indonézia igyekszik fejleszteni a hadseregét, az elöregedett járművek és eszközök az elmúlt években több esetben halálos balesethez vezettek. Az indonéz tengeralattjáró tragédiájáról korábban a Népszava is beszámolt . Többek között egy videót is közöltünk, melyen a legénység egy búcsúdalt énekel. Ezt néhány héttel a baleset előtt, az egyik parancsnok távozására készítették. A felvételt ezen a linken nézheti meg.