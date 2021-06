Tour de France: Mathieu van der Poel továbbra is az élen

Mathieu van der Poel viselte hétfőn a sárga trikót a Tour de France-on, mindez sosem adatott meg a Vuelta-győztes nagypapának.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) hétfőn a Tour de France 3. szakaszán megőrizte a sárga trikót. A 26 éves holland kerékpáros első háromhetes versenyén vesz részt, s rögtön a második szakaszt megnyerte. A záró emelkedőt, a két kilométer hosszú Mur-de-Bretagne-t kétszer mászták meg: az Alpecin-Fenix holland sztárja az első végén az időjóváírásért indított támadást, a másodikon pedig riválisai támadási kísérletei után, 800 méterrel a célvonal előtt indult meg ismét, és senki sem tudta vele tartani a lépést, így végül hat másodpercet vert üldözőire. A célba érkezéskor jobb mutatóujjával az ég felé mutatott, mindenki tudta, hogy győzelmét a 2019 novemberében elhunyt nagypapájának ajánlja, aki maga is profi kerékpáros volt. A francia Raymond Poulidor 1964-ben megnyerte a Vueltát, a francia körverseny összetettjében nyolcszor volt dobogós, de nyernie sosem sikerült, sőt még a legendás maillot jaune-t sem ölthette magára. Poulidor kisebbik lánya, Corinne a ’80-as évek egyik legjobb holland kerékpárosának lett a felesége. Adrie van der Poel 1987-ben és 1988-ban is nyert egy-egy szakaszt a Touron, emellett pedig olyan versenyeken tudott győzni, mint a Flandriai körverseny, a Liège–Bastogne–Liège, az Amstel Gold Race, míg a La Flèche Wallonne-on és a Paris-Nizzán második hely volt a legjobb eredménye. Emellett pedig még cyclo-cross (terepkerékpár) világbajnok is. A házaspárnak két gyermeke született, ilyen háttérrel pedig nem volt meglepetés, hogy David és Mathieu is elkezdett kerékpározni – mindketten az Alpecin-Fenix csapatát erősítik. „Mathieu nemcsak a pályán, hanem mindig, minden körülmények között nyerni akart, akár Playstationről vagy Monopolyról volt szó” – mesélte David arról, milyen volt egy maximalistával felnőni. A 29 éves bátynak a profik között nincsenek kiemelkedő eredményei, tavaly ugyanakkor a Tour de Hongrie-n másodikként zárt a sprinterek összevetésében. Poulidor 2019-es halála előtt nem sokkal egy interjúban arról beszélt, hogy fiatalabb unokája túlszárnyalhatja az apja és az ő eredményeit. „Már most, ilyen fiatalon elképesztő dolgokat művel. Hihetetlen örömmel és ambícióval ül föl a kerékpárra. Remek géneket örökölt, de a legnagyobb erőssége, hogy fejben erősebb az ellenfeleinél. Egy leendő Tour-győztes? Ki tudja? Erősebb, mint a nagyapja és az édesapja. Elképesztő karakter” – mondta.

Mathieu tehetségét korábban elsősorban nem az országúton csillogtatta meg, kezdetben cyclo-cross versenyeken indult. A 2012-13-as szezonban harminc viadalból harmincat nyert meg, a korosztályában halmozta a címeket, két világbajnoki címet is szerzett. Aztán a felnőttek között is jobbnál jobb eredményeket ért el: először 2015-ben lett világbajnok, majd 2019-ben, 2020-ban és idén sem talált legyőzőre. Mindezt úgy, hogy természetesen országúton is a profik között megy, emellett pedig hegyikerékpárban is Európa-bajnok. Az Alpecin-Fenix figyelmét nyolc éve Firenzében keltette fel, akkor az országúti világbajnokság junior mezőnyversenyén diadalmaskodott. Három éve megnyerte a holland országos bajnokságot, majd 2019-ben három tavaszi klasszikuson – köztük az Amstelen – sem talált legyőzőre. A tavalyi csonka szezonban a legnagyobb sikere a Flandriai kör megnyerése volt, idén pedig már behúzta a Strade Bianche-t. Van der Poel egyik legnagyobb fegyvere, hogy bevállal olyan 40-50 kilométeres támadásokat is, amikre más gondolni sem mer, erőfeszítéseit sokszor siker koronázza. A holland bringás annak ellenére is hűségesen kitart az Alpecin-Fenix mellett, hogy az nem tartozik a legmagasabb, World Team besorolású alakulatok közé. Mindezt teszi bizonyára azért, mert csapata engedi a többi szakágban is kibontakozni, amelyet sok helyen bizonyosan nem tennének meg. Az eredményeiben pedig az a leghihetetlenebb, hogy „nem is érdekli” az országút, idei fő célja a hegyikerékpáros verseny megnyerése a tokiói nyári olimpiai játékokon. A közelmúltban pedig arról is beszélt, a 2024-es ötkarikás játékokig a többi szakágat sem fogja feladni, függetlenül attól, hogy Japánban olimpiai bajnok lesz-e vagy sem.